-GALATASARAY LİDERİN 16 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta sonunda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olup 7. yenilgisini alan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düştü. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ligde 14. hafta sonunda 10. sırada yer aldı. Galatasaray, ligde oynadığı son 4 maçı kazanamazken, bu maçlarda sadece 1 puan alabildi. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ve Manisaspor'a 2-0 yenilip, Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Beşiktaş'a da yenilip galibiyetle buluşamadı. Sarı-kırmızılılar, ligde son galibiyetini Medical Park Antalyaspor'a karşı Ali Sami Yen Stadı'nda 2-1'lik sonuçla almıştı. Bu arada teknik direktör Hagi, takımın başında yer aldığı 2. derbi maçından da galibiyetle ayrılamadı. Rumen çalıştırıcı, Fenerbahçe ile deplasmanda alınan 0-0'lık beraberliğin ardından ise oynanan futbol nedeniyle övgü almıştı. Galatasaraylı futbolcular ligde 3 maç sonra golle buluştular. Trabzonspor, Manisaspor ve Kayserispor maçlarında fileleri havalandıramayan sarı-kırmızılı futbolcular, Beşiktaş'a karşı 3 maç sonra gol buldular. Ancak Kewell'ın golü, puan için yeterli olmadı. Galatasaray'ın Çek yıldızı Milan Baros, 42 gün sonra yeşil sahalara döndü. Baros, ikinci yarıda oyuna girmesine rağmen, golle buluşamadı. Galatasaraylı taraftarlar, maçın henüz başında kazanılan penaltı atışında Guti'yi rahatsız etmek amacıyla lazer ışığı kullandılar. Taraftarlar, İspanyol futbolcu tam penaltı atışı kullanacağı sırada yüzüne lazer ışığı tutarak etkilemeye çalıştılar. Ancak, Guti penaltı atışını gole çevirmeyi başardı. Taraftarlar ayrıca, hakem Cüneyt Çakır'ın yüzüne de lazer ışığı tuttular. Galatasaray'ın Kayserispor'dan bonservis bedeli ödemeden sezon öncesinde kadrosuna kattığı Ali Turan, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk derbide penaltı yaptırdı. Daha önce oynanan Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayan Ali, yaptırdığı penaltı sonrasında üzüntü yaşadı. Galatasaray Teknik Direktörü Hagi, maçın 65. dakikasında stoperlerden Servet'i oyundan alarak, Barış'ı oyuna soktu. Hagi, maçta sarı kartı bulunan Cana'yı ise savunmaya çekti. Bu değişiklikten bir süre sonra Nobre, kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. Ligde bundan önceki 3 maçta gol atamayan Galatasaray, Beşiktaş karşısında sayısız gol pozisyonunu değerlendiremedi. Sarı-kırmızılılar, baskılı oynadıkları maçta Pino, Sabri ve Kewell ile birçok pozisyondan yararlanamadı. Taraftarlar, maçın sonuna doğru futbolculara küfürlü tezahüratta bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolculara yönelik ''Formayı çıkarın gidin'' diye bağırdılar. Taraftarlar ayrıca Adnan Polat'ı ve yönetim kurulunu da istifaya davet ettiler. Taraftarların, ''Şerefiniz varsa istifa edin'' tezahüratları dikkat çekti. Taraftarlar, Galatasaray'ın Beşiktaş kalecisi Cenk'in hatasından bulduğu gol sonrasında dahi ''Yönetim istifa'' diye tempo tuttular. Galatasaraylı taraftarlar, maçtan sonra büyük kızgınlık yaşarken, bulundukları tribünlerin koltuklarını söktüler. Taraftarlar ayrıca ikinci yarının başında meşale yakarak, sahanın bir bölümünün sis altında kalmasına neden oldular. Galatasaray, 2010 yılındaki son ''büyük'' maçında da galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı ekip 2010 yılında, şampiyonluk yaşayan rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ile Süper Lig'de yaptığı 8 maçtan 5'ini yitirdi, 3'ünde berabere kaldı, sadece 2 gol atıp, 9 gol yedi.