-GALATASARAY LİDERİN 13 PUAN GERİSİNDE İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'a sahasında 2-0 mağlup olarak, bu sezon 6. kez yenilgi yüzü gördü. Ligde 12 haftada 6 yenilgi alarak en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sezon Bursaspor ve Ankaragücü maçlarından sonra sahasındaki 3. yenilgisini de elde etti. Galatasaray, ligde 6 kez yenilip, 5 galibiyet alırken, mağlubiyet sayısı, galibiyet sayısını geçti. Galatasaray, ligde lider Trabzonspor'un 13 puan gerisine düşerek yarıştan büyük ölçüde erken koptu. -MANİSASPOR'A İLK KEZ YENİLDİLER- Galatasaray, lig tarihinde Manisaspor'a ilk kez mağlup oldu. ''Cim bom'', daha önce oynanan 8 karşılaşmada 5 kez galip gelirken, 3 karşılaşma da beraberlikle bitmişti. -MANİSASPOR, 3 BÜYÜĞÜ DEPLASMANDA DEVİRDİ- Manisaspor, bu sezon 3 büyük takımı da deplasmanda yenmeyi başardı. Manisa ekibi, Trabzonspor'u 3-1, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederken, Galatasaray'ı da 2-0 yenmeyi bildi. Manisaspor, bu sezonki 5 galibiyetinden 3'ünü, büyük takımlardan elde etti. Manisa temsilcisi, sadece ligin 3. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 yenilmişti. -YÖNETİM İSTİFAYA ÇAĞRILDI- Mağlubiyet nedeniyle öfkelenen Galatasaraylı taraftarlar, ''Yönetim istifa'' diye bağırdılar. Taraftarlar, en son olarak topluca futbolcuları ıslıklayıp, yuhaladılar. ''En büyük taraftar futbolcular sahtekar'' diye bağıran taraftarlar, başkan Adnan Polat ve sportif direktör Adnan Sezgin'i de istifaya davet ettiler. Taraftarlar, ''Sallasana sallasana mendilini, Adnan Polat kurtarsana Sezgin'ini'' diye de bağırdılar. -TARAFTARLAR CANA DİYE BAĞIRDI, O PENALTI YAPTIRDI- Karşılaşmanın 75. dakikasında Galatasaraylı taraftarlar, takımlarında en çok mücadele eden Cana lehine tezahüratta bulunmaya başladılar. Cana ise tesadüf eseri 76. dakikada Isaac'i ceza sahası içinde düşürerek farkın ikiye çıkaran penaltı atışına neden oldu. Hagi, penaltı atışından sonra Cana'yı oyundan aldı. -TARAFTARLARDAN ALİ TURAN'A ISLIK, ARKADAŞLARINDAN ALKIŞ- Galatasaraylı taraftarlar, 65. dakikada yerine Misimoviç'e bırakan Ali Turan'ı ıslıklayarak protesto ettiler. Morali bozulan futbolcu yedek kulübesine giderken, basın tribününün önünde oturan, kadro dışında kalan futbolcu arkadaşları ise Ali Turan'ı alkışlayarak destek verdiler. -SERVET VE AYHAN DA ISLIKLANDI- Galatasaraylı taraftarlar maçın son bölümünde Servet'e de tepki gösterdiler. Bu futbolcuyu, her top ayağına geldiğinde ıslıklayan taraftarlar, ''Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın'', ''Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese'' diye bağırdılar. Taraftarlar, Ayhan ve Servet'teküfür ederek, gitmesini istediler. Sarı-kırmızılı taraftarlar, gönderilen Keita, istifa eden Haldun Üstünel ve yeni teknik direktör Hagi için de olumlu tezahüratta bulundular. -TARAFTARLAR TRİBÜNDEN AYRILMADI- Taraftarlar, maç bitiminde stadın ışıklarının hemen kapatılması ve müzik çalınmasına da tepki gösterip, uzun süre tribünleri boşaltmadı. Daha sonra ışıklar açılırken, taraftarlar protestolarını sürdürdüler. Taraftarlar, ''Adnan'lar gelecek hesap verecek'' diye bağırdılar. -HAGİ SİNİR KÜPÜ- Teknik direktör Hagi, maçta sinirli hareketleriyle dikkati çekti. Sürekli olarak kendi kendine bağırıp çağıran ve oynanan futboldan memnun kalmayan Hagi, bir ara yardımcısı Tugay'dan Servet'i uyarmasını istedi. Rumen teknik adam, bir süre kendisini çeken Lig TV kameramanına da tepki gösterdi.