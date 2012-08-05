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Spor

Galatasaray, Lazio'yu Elmander'le yıktı

Galatasaray, İzmir'de oynanan hazırlık maçında İtalyan Lazio'yu Elmander'in golüyle 1-0 geçti

05 Ağustos 2012 12:53

Galatasaray, İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaştığı İtalyan rakibi Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Maç öncesi İzmir Atatürk Stadı'nda yaşanan bilet krizine rağmen İzmirli taraftarlar sarı kırmızılıları yalnız bırakmadı.

Maçın başından sonuna kadar oyuna hakim bir görüntü çizen Galatasaray 15. dakikada sakatlıktan dönen golcüsü Elmander'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında değişikliklere giden Fatih Terim kadrodaki bütün oyuncularına forma şansı verdi. 

Galatasaray, gelecek hazırlık maçında ise 8 Ağustos'ta Türk Telekom Arena'da bir başka İtalyan devi Fiorentina'yı konuk edecek.

Galatasaray: Fernando Muslera - Emmanuel Eboue (dk. 85 Albert Riera), Semih Kaya, Tomas Ujfalusi (dk.46 Dany Nounkou), Hakan Balta, Hamit Altıntop (dk. 80 Sabri Sarıoğlu), Selçuk İnan (dk. 73 Yekta Kurtuluş), Engin Baytar (dk. 46 Aydın Yılmaz), Emre Çolak (dk. 63 Juan Emmanuel Culio) - Johan Elmander (dk. 46 Umut Bulut), Burak Yılmaz (dk. 63 Necati Ateş)

Lazio: Marchetti - Andre Dias - Mauri - Hernanes - Lulic - Biava - Ledesma - Cana - Konko - Floccari - Candreva


Tribünlerden yoğun ilgi


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İzmir'de oynanan Galatasaray-Lazio maçına İzmirli futbol severler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada açık, kapalı tribünün yanı sıra, sanayi kale arkası tribünü de tamamen dolarken, Mersinli kale arkasının da büyük bölümünün dolu olduğu gözlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Olimpija Ljubljana maçından farklı olarak Yekta Kurtuluş, Culio ve Necati Ateş'in yerine Engin Baytar, Emre Çolak ve Elmander'e ilk 11'de şans verdi.

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 2007-2011 yıllarında kalesini koruduğu Lazio'ya karşı ilk 11'de forma giydi. 2010-2011'de Galatasaray'da mücadele eden Lorik Cana da Lazio'da forma giydi Lazio'da yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe getirilen Vladimir Petkovic, geçen yıl bir süre Samsunspor'da görev yapmıştı.

Lazio ile 2001-2002'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Galatasaray, İstanbul'daki karşılaşmayı Ümit Karan'ın attığı golle 1-0 galip tamamlamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'daki karşılaşmada ise Dejan Stankovic'in tek golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolculuk hayatını noktaladığı tarihin 27. yıl dönümünde sarı-kırmızılı ekibin başında sahaya çıktı. Fatih Terim, 4 Ağustos 1985'de İstanbul'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçıyla jübilesini yapmıştı.


Baros yine kadroda yoktu


Slovenya’da oynanan Ljubljana karşılaşmasında kadroya alınmayan Milan Baros, Lazio maçında da oynamadı. Ve Terim, Milan Baros’un satılmasını istiyor.


Avcı da tribündeydi


Karşılaşmayı Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve yardımcısı Okan Buruk, Galatasaray MP hocası Ergin Ataman da, Sportif A.Ş. Genel Müdürü Lutfi Arıboğan ile beraber maçı izledi. Öte yandan maçtan önce Lorik Cana eski takım arkadaşlarıyla hasert giderdi.

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