Galatasaray Lazio'ya kök söktürüyor

Bir yıl önce Trabzonspor'dan 5 milyon euroya transfer edilen Burak Yılmaz için Lazio'nun teklifi aslında cazip duruyordu. Ancak 15 milyon euronun yüzde 25'i olan 3 milyon 750 bin euronun bonus olarak Trabzonspor'a verilecek olması ve aynı zamanda 6+0+4 kuralanın ardından sarı kırmızılı ekibin yerli rotasyonda sıkıntı yaşaması, bu cazip teklifi geçersiz kıldı.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal geçen sezonun gol kralı olan Burak Yılmaz'ın 15 milyon euroya da satılmayacağını Lazio kulübüne kesin bir dille ifade etti ve bu gelişme üzerine de Lazio geri adım attı. Başkan Ünal Aysal, Burak Yılmaz'ın menajeri ile yaptığı görüşmede de golcü oyuncunun performansından memnun olduğunu ve teknik direktör Fatih Terim'in de Burak Yılmazın satışına onay vermediğini bildirdi.