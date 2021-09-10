Galatasaray, Lazio maçıyla evine dönüyor

Galatasaray'ın bakıma alınan Türk Telekom Stadı, Lazio maçıyla yeniden hizmete giriyor. Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Avrupa Ligi'ndeki bu mücadelenin Türk Telekom'da oynanacağını söyledi.

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, bugün düzenlenen sponsorluk anlaşmasında yaptığı konuşmada Avrupa Ligi'ndeki bu mücadelenin Türk Telekom'da oynanacağını söyledi.

Köksal Ünlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Risk almak istemediğimiz için Lazio maçına kadar stadyumu kullanmadık. Lazio maçını %99 kendi stadyumumuzda oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Sarı-kırmızılı takım bu sezon stadı yetişmediği için Atatürk Olimpiyat, Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Statlarında karşılaşmalara çıkmıştı.