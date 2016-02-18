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Spor

Galatasaray-Lazio maçı berabere bitti: 1-1

Galatasaray'ın golü Sabri Sarıoğlu'ndan geldi

18 Şubat 2016 23:37

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 maçında maçında 12. dakika'da Sabri Sarıoğlu'nun golüyle Galatasaray, Lazio karşısından 1-0 öne geçti. 21. dakikada Lazio'da Sergej Milinkovic-Savic, skora denge getirdi. Maç bu skorla son buldu.

 

İlk 11'ler

 

GALATASARAY: Muslera, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Koray Günter, Sabri, Denayer, Selçuk İnan, Sneijder, Donk, Podolski.

LAZIO: Marchetti, Hoedt, Lulic, Radu, Konko, Mauricio, Felipe Anderson, Parolo, Biglia, Savic, Matri

Fotomaç'ın haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, Son 32 Turu ilk maçında bugün TT Arena'da Lazio ile karşı karşıya gelecek. Ligde üst üste alınan başarısız sonuçlar nedeniyle kötü bir dönem geçiren Galatasaray, Lazio karşısında galip gelerek hem moral bulmaya hem de rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak. Avrupa'daki son 7 iç saha maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılı ekip, grup etabını namağlup lider tamamlayan rakibine ilk yenilgisini yaşatabilmek için sahadaki yerini alacak. Sarı-kırmızılı ekipte, Sinan Gümüş dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Olcan Adın ise sarı kart görmesi durumunda rövanşta forma giyemeyecek.

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