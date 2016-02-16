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Spor

Galatasaray-Lazio maçını Michael Oliver yönetecek

Haziran 2015'teki Türkiye-Kazakistan maçını da yöneten Oliver, verdiği kararlarla tepki çekmişti

16 Şubat 2016 14:45

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın 18 Şubat Perşembe günü Lazio'yu konuk edeceği maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Eurosport'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Galatasaray-Lazio karşılaşmasında İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver'ın düdük çalacağı belirtildi.

Müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Gary Beswick'in yapacakları, John Brooks'un dördüncü hakem olacağı, Craig Pawson ile Robert Madley'in ise ilave yardımcılık görevlerini üstelenecekleri aktarıldı.


Türkiye-Kazakistan maçındaki kararlarıyla tepki çekmişti 

Haziran 2015'te oynan Türkiye-Kazakistan maçını da yöneten Oliver, verdiği kararlarla tepki çekmişti. 10. dakikada ceza alanın sağ çaprazında topla buluşan Ozan, rakibinin üstünden topu aşırtmak isterken yerde kalmış, Türkiye'li futbolcular pozisyonda penaltı beklerken, Oliver devam kararı vermişti. Oliver, 37. dakikada ise kaleci Pokatilov'un Burak'a yaptığı müdahaleyi görmezden gelmişti.

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