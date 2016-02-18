T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın Lazio maçına siyah bantla çıkma talebini UEFA kabul etti

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Lazio ile karşılaşacak

18 Şubat 2016 14:54

Ankara'da yaşanan bombalı saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda bu akşam Lazio'yu konuk edecek olan Galatasaray'dan İtalyan ekibiyle oynayacakları karşılaşmaya siyah bant ile çıkmak için UEFA'ya başvurdu. UEFA Galatasaray'ın siyah bantla maça çıkma talebini kabul etti.

Siyah bantla maça çıkma talebini TT Arena'da saat 10.30'da başlayan güvenlik toplantısında ileten sarı kırmızılı yöneticelerin teklifini UEFA kabul etti. Galatasaray Futbol Takımı bu akşam TT Arena'da oynanacak karşılaşmada siyah bant takacak. Sarı kırmızılı ekibin yine siyah ağırlıklı formayla sahaya çıkması bekleniyor

 

ETİKETLER

galatasaraylaziouefasiyah bant

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24