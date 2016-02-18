Galatasaray'ın Lazio maçına siyah bantla çıkma talebini UEFA kabul etti

Ankara'da yaşanan bombalı saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda bu akşam Lazio'yu konuk edecek olan Galatasaray'dan İtalyan ekibiyle oynayacakları karşılaşmaya siyah bant ile çıkmak için UEFA'ya başvurdu. UEFA Galatasaray'ın siyah bantla maça çıkma talebini kabul etti.

Siyah bantla maça çıkma talebini TT Arena'da saat 10.30'da başlayan güvenlik toplantısında ileten sarı kırmızılı yöneticelerin teklifini UEFA kabul etti. Galatasaray Futbol Takımı bu akşam TT Arena'da oynanacak karşılaşmada siyah bant takacak. Sarı kırmızılı ekibin yine siyah ağırlıklı formayla sahaya çıkması bekleniyor