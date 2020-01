Galatasaray, Latovlevici'yi KAP'a bildirdi

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Kardemir Karabükspor\'dan Iasmin Latovlevici\'yi kadrosuna kattığı Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na bildirdi.

Sarı-kırmızılılar bu transfer için Karabük ekibine 550 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, oyuncuya yıllık net 750 bin Euro ve oyuncunun forma giydiği Süper Lig maçlarında takımın alacağı her puan için 4 bin Euro prim verecek. Ayrıca Rumen oyuncu sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda puan başı primlerin yüzde 25\'i tutarında ek prim kazanacak. Bunlara ek olarak, Latovlevici 2017/2018 sezonunda 18 resmi müsabakada forma giyerse, sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP\'a yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

\"Profesyonel futbolcu Iasmin Latovlevici ve kulübü Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 550,000 Euro tutarında transfer tazminatı ödenecektir. Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenmek üzere anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödenecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25\'i tutarında ek prim ödenecektir.

Oyuncunun 2017/2018 sezonunda 18 resmi müsabakada (TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları) forma giymesi halinde sözleşme aynı mali şartlarda 2018-2019 sezonunda da geçerli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"