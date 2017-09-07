Galatasaray, Latovlevici'nin transferi için Karabükspor'la anlaştı

Süper Lig'de transfer döneminde yaklaşık olarak son 30 saate girilirken 35 yaşındaki kaleci Cedric Carraso'yu renklerine bağlayan Galatasaray, Kardemir Karabükspor forması giyen Iasmin Latovlevici'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un eski öğrencisi olan Latovlevici'nin transferi için sarı-kırmızılı ekiple anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

beIN SPORTS'un haberine göre Tankut, geçen sezon takıma katılan ve sol bekte görev yapan futbolcunun oynadığı süre içinde önemli katkılar sağladığını aktardı. Latovlevici'nin sakatlığı nedeniyle bu sezon takımla maçlara çıkamadığını hatırlatan Tankut, "Galatasaray, bizden Latovlevici'yi istedi, 550 bin Euro'ya anlaşma sağlandı. Son karar oyuncunun. Latovlevici şu anda İstanbul'da. Kendisi de Galatasaray yönetimiyle görüşme halinde. Transfer, Galatasaray ile oyuncunun anlaşmasına kaldı. Latovlevici'ye bize verdiği katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu



31 yaşındaki Rumen sol bek, geçen sezon başında Gençlerbirliği'nden Kardemir Karabükspor'a gelmiş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.