-GALATASARAY KUPAYA VEDA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Gaziantepspor arasında oynanan çeyrek final rövanş maçı 0-0 berabere tamamlandı. Deplasmanda yapılan ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılı takım, böylece çeyrek finalde kupaya veda ederken Gaziantepspor yarı finale yükseldi. 50. dakikada soldan çalımlarla ceza yayı içine giren Popov'un şutunda top üstten farklı şekilde auta gitti. 66. dakikada Culio'nun kullandığı serbest vuruşta, savunmadan dönen top penaltı noktasında bulunan Kazım'a geldi. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak tekrar savunmadan döndü. 72. dakikada Stancu'un sağ çaprazda ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Karcemarskas, son anda köşeden topu kornere çeldi. 78. dakikada Wagner'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 90+1. dakikada Yekta'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza sahasında geriden gelen Servet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak, auta gitti. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlanırken, sahasındaki ilk maçı 3-2 kazanan Gaziantepspor, yarı finale yükseldi. Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Baki Tuncay Akkın xx, Bahattin Duran xx Galatasaray: Zapata xx, Sabri x (Dk. 18 Serkan x), Cana x, Servet xxx, Çağlar xx, Ayhan x (Dk. 62 Yekta x), Neill xx, Culio xx (Dk. 79 Pino x), Kazım x, Baros xx, Stancu xx Gaziantepspor: Karcemarskas xx, Elyasa xxx, Yalçın x (Dk. 54 Emre x), Dany xxxx, Ivan De Souza xx, Sosa xx (Dk. 85 Olcan x), Hürriyet xx, Murat xx, Popov xx, Wagner xx (Dk. 89 Zurita ?), Cenk x Sarı kartlar: Dk. 23 Cana, Dk. 33 Stancu, Dk. 74 Serkan, Dk. 89 Neill (Galatasaray), Dk. 33 Cenk, Dk. 67 Elyasa, Dk. 87 Karcemarskas (Gaziantepspor)