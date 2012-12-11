Galatasaray kupaya veda etti

Haftasonu ligin 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında PTT 1. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon'a 2-1'lik skorla mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Sercan Kaya ile 70. dakikada Emrullah kaydetti.

Ev sahibi takımın tek golünü ise 77. dakikada genç oyuncu Emre Çolak attı. 1461 Trabzon, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı. Galatasaray ise Türkiye Kupası'na veda etti.

Cimbom direkleri dövdü

Galatasaray, yediği ikinci golden sonra Trabzon kalesini adeta ablukaya aldı. Sarı-kırmızılı takım sayısız pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray'ın 3 topu direkten döndü.

Maçtan notlar

- Emre Çolak, 77. dakikada farkı 1'e indirdi. 2-1

- 1461 Trabzon, 70. dakikada Emrullah'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 2-0

- İkinci yarı oynanıyor.

- Mücadelenin ilk yarısı 1461 Trabzon'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

- Sercan Kaya, 31. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

- Galatasaraylı Sercan Yıldırım, 14. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Aydın Yılmaz'a bıraktı.

GALATASARAY: Ufuk Ceylan, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Cris, Çağlar Birinci, Hamit Altıntop(Dk 57 Amrabat), Ceyhun Gülselam(Dk 73 Yekta), Engin Baytar, Emre Çolak, Sercan Yıldırım(Dk 14 Aydın), Johan Elmander

YEDEKLER: Eray İşcan, Hakan Balta, Semih Kaya, Aydın Yılmaz, Furkan Özçal, Yekta Kurtuluş, Nordin Amrabat

1461 TRABZON: Fatih Öztürk, Abdullah Karmil, Mehmet Kuruoğlu, Caner Osmanpaşa, Göksu Alhas, Abdulkadir Özdemir, Sercan Kaya(Dk 62 Gökhan), Yusuf Erdoğan, Emrullah Kokoç, Kadir Keleş, Chikeluba Ofoedu

YEDEKLER: Yakup Bugün, Sefa Akın Başıbüyük, Barış Memiş, Arif Morkaya, Torric Jebrin, Gökhan Alsan, Mustafa Tiryaki

Galatasaray'a şok tepki

Galatasaray Yönetimi, 1641 Trabzon Yönetimi'ni kupa maçı öncesinde yemeğe davet etti ama beklemediği bir tepki ile karşılandı.. Maç öncesinde klasikleşen yönetim yemeği davetini sarı-kırmızılılar, 1461 Trabzon'a yaptı. Ancak Ptt 1. Lig temsilcisinin maç için İstanbul'a gelen yöneticileri, Galatasaray Yönetimi'nin yemek teklifini kabul etmedi.

Galatasaray'dan yedek ağırlıklı kadro

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda PTT 1. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon'u ağırlayan Galatasaray, yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, bu sezon takımda çok fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Çağlar Birinci, Ceyhun Gülselam ve Sercan Yıldırım'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı takım, 1461 Trabzon karşısında, Ufuk Ceylan, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Cris, Çağlar Birinci, Hamit Altıntop, Ceyhun Gülselam, Engin Baytar, Emre Çolak, Sercan Yıldırım ve Elmander ilk 11'i ile yer aldı. Galatasaray'da Eray İşcan, Aydın Yılmaz, Hakan Balta, Furkan Özçal, Semih Kaya, Yekta Kurtuluş ve Amrabat yedekler arasında bulundu. Teknik direktör Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe ile yapacakları derbi karşılaşması öncesinde, as oyuncuları Muslera, Selçuk İnan, Melo, Riera, Dany, Burak Yılmaz, Umut Bulut ve Eboue'yi 1461 Trabzon maçının kadrosuna almayarak, dinlendirdi.

Taraftar ilgi göstermedi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının kupada 1461 Trabzon ile oynadığı karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Maçın oynandığı Türk Telekom Arena'nın tribünleri büyük oranda boş kaldı. Konuk ekip 1461 Trabzon taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Takımlarını desteklemek için stada gelen yaklaşık 500 bordo-mavili taraftar, karşılaşma öncesinde, daha önce Trabzonspor'da forma giyen Selçuk İnan aleyhine küfürlü tezahüratta bulun