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Spor

GALATASARAY KUPA'DA TUR PEŞİNDE İSTANBUL (A.A)

01 Mart 2011 17:10

-GALATASARAY KUPA'DA TUR PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Ligde kötü sonuçlar alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın karşılaşacağı Gaziantepspor'u mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.  Deplasmanda oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'a 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, turu geçmek iç sahada oynayacağı maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Galatasaray, en az iki farklı galibiyet veya 3-2'nin altındaki (1-0 ve 2-1) tek farklı galibiyetlerde turu geçen takım olacak.  Her türlü beraberlikte veya 3-2'lik skorun üstündeki tek (4-3, 5-4 gibi) veya daha fazla farklı galibiyetlerinde turu geçen takım Gaziantepspor olacak.  Sarı-kırmızılı ekibin, maçı 3-2 kazanması halinde ise uzatmalara gidilecek.  Galatasaray ile Gaziantepspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telokom Arana Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. 

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