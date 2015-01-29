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Spor

Galatasaray kupada tek golle yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. maçında Galatasaray, deplasmanda Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu

29 Ocak 2015 00:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'a mağlup olan Galatasaray, bu hafta da Eskişehirspor deplasmanında aynı kaderi yaşadı. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'ndaki 5. maçında Eskişehirspor'a konuk oldu.

Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Andaç Güleryüz kaydetti.

Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 12 yaptı ve liderliğe yükseldi. Galatasaray ise 9 puanla ikinci sıraya indi. Her iki takım da gruptan çıkmayı garantiledi.

Grubun son maçında Eskişehirspor, deplasmanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'la oynayacak. Galatasaray ise sahasında Balçova Yaşamspor'u ağırlayacak.

 

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