Galatasaray, Türkiye Kupası'nda penaltılarla turladı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Yeni Malatya Stadı'nda karşılaştı. Penaltılara giden karşılaşmada sarı-kırmızılılar, rakibini 7-6 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Müsabakanın normal süresi 0-0 beraberlikle sona erdi.
Yeni Malatyaspor 102. dakikada Umut Bulut'un attığı golle öne geçerken, Luyindama 120+1. dakikada Galatasaray'a eşitliği getirdi ve penaltı atışlarına geçildi.
Galatasaray seri penaltı atışları sonucunda rakibine 7-6 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.