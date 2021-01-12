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Spor

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda penaltılarla turladı!

12 Ocak 2021 23:34

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Yeni Malatya Stadı'nda karşılaştı. Penaltılara giden karşılaşmada sarı-kırmızılılar, rakibini 7-6 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Müsabakanın normal süresi 0-0 beraberlikle sona erdi.

Yeni Malatyaspor 102. dakikada Umut Bulut'un attığı golle öne geçerken, Luyindama 120+1. dakikada Galatasaray'a eşitliği getirdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Galatasaray seri penaltı atışları sonucunda rakibine 7-6 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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