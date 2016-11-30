Galatasaray kupada kayıp

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Galatasaray ile Elazığspor karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılı ekip Carole'un 41. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Rakip Elazığspor 90 artı 3'üncü dakikada Murat Kayalı'nın ayağından gelen penaltı golüyle skoru 1-1'e taşıdı.

Kadroda büyük değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk hafta maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'u ağırlayan Galatasaray'daki kadro rotasyonu dikkati çekti. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Bursaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer oyunculardan sadece 2'sini Elazığspor müsabakasında görevlendirirken, as oyuncuların büyük bölümünü dinlendirdi.



Bursaspor maçına ilk 11'de başlayan isimlerden Selçuk İnan ile Yasin Öztekin, Elazığspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda da yer buldu.



Galatasaray, Elazığspor maçına, Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Carole, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Josue, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde, Eray İşcan, Sneijder, Podolski, Linnes, Bruma, De Jong ve Sabri Sarıoğlu yer aldı.

Elazığspor'un başlangıç kadrosunda ise Çağlar Akbaba, Onur Güney, Ali Fırat Okur, Murat Kalkan, Mehmet Yiğit, Binya, Traore, Mesut Saray, Hakan Bilgiç, Berk Yıldız, Lamjed şans buldu. Konuk ekibin yedekleri, Mirsat Budak, Ömer Yıldız, Murat Kayalı, Hakan Esa, Çağrı Ortakaya, Wellington ve Ömer Kara'dan oluştu.

Chedjou 3 maç sonra kadroda

Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, 3 maç aranın ardından forma şansı buldu. Sarı-kırmızılı ekibin ligde oynadığı ilk 9 maça da 11'de başlayan Chedjou, son olarak 9. haftadaki Adanaspor karşılaşmasında süre alırken, ardından oynanan 3 karşılaşmada da oynamamıştı.

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında yedek soyunan Chedjou, son yapılan Bursaspor maçının 18 kişilik kadrosuna ise alınmamıştı.