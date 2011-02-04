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Spor

GALATASARAY KUPADA DA KAYIP GAZİANTEP (A.A)

04 Şubat 2011 00:08

-GALATASARAY KUPADA DA KAYIP GAZİANTEP (A.A) - 03.02.2011 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gaziantepspor, sahasında Galatasaray'ı 3-2 yendi. Galatasaray, tur şansını zora soktu. 48. dakikada, gelişen Galatasaray kontratağında, Stancu'nun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Kazım'ın vuruşu üstten auta gitti. 55. dakikada, Popov sağdan şık hareketlerle ceza alanına kadar sokuldu, içeri kestiği topla buluşan Olcan Adın, Murat Ceylan'a aktardı, bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti. 57. dakikada, Cenk Tosun'un tek pasıyla sağdan çizgiye kadar inen Popov, Hakan'ı oyundan düşürdü, sonra altıpastaki Olcan Adın'a pasını verdi, bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruş soldaki Wagner'e giderken, pas girişiminde araya Sabri girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 63. dakikada Galatasaray Stancu'nun golüyle öne geçti. Sağdan atağa katılan Mustafa Sarp'ın geriye doğru çıkardığı topu hafif çapraz pozisyonda kontrol eden Stancu'nun güzel vuruşu köşeden ağlara gitti: 1-2.  Stancu sarı-kırmızılı forma altında ilk golüne imza attı. 66. dakikada Lorik Cana'dan sıyrılan Wagner'in ceza sahası yayı civarından çektiği sert şutu Zapata ilk hamlede sektirirken, ikinci hamlede topu kontrol etti. 67. dakikada, Gaziantepspor beraberliği yakaladı. Soldan kullanılan köşe atışında ön direğe doğru gelen topu Lucas Neill kafayla uzaklaştırmak istedi, penaltı noktasına doğru gelen meşin yuvarlağa Elyasa çok güzel vurdu, üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 2-2. 78. dakikada Gaziantepspor yeni transferi Cenk Tosun'un attığı ikinci golle bir kez daha öne geçti. Sosa'nın uzun pasını ceza sahası çizgisinde çok güzel kontrol eden Cenk Tosun, Servet'ten sıyrıldıktan sonra topu sert bir vuruşla alt köşeye gönderdi ve maçtaki ikinci golüne imza attı: 3-2. 81. dakikada, Popov'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Sosa'nın vuruşu Zapata'nın altından ağlara gitti, ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 90. dakikada, Galatasaray savunmasının arasına atılan uzun pasa hareketlenen Sosa, Zapata ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, hakem korner kararı verince Gaziantepsporlu futbolcular itiraz etti. Karşılaşma Gaziantepspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Volkan Narinç xxx, Asım Yusuf Öz xxx Gaziantepspor: Karcemarskas xxx, Yalçın xxx, Elyasa xxx, Murat Ceylan xx, Ivan De Souza xx (Dk. 71 Şenol Can x), Zurita xx, Dany Nounkeu xxx, Cenk Tosun xxx, Wagner xx, Olcan Adın xxx (Dk. 71 Sosa x), Popov xx Galatasaray: Zapata xx, Lucas Neill xx, Lorik Cana xxx, Servet Çetin xxx, Hakan Balta xx, Yekta x (Dk. 46 Mustafa Sarp xx), Culio xx, Stancu xxx, Sabri xx, Kazım xx (Dk. 69 Milan Baros x), Kewell xx (Dk. 64 Aydın x) Goller: Dk. 17 ve 78 Cenk Tosun, Dk. 67 Elyasa (Gaziantepspor), Dk. 38 Kazım, Dk. 63 Stancu (Galatasaray) Sarı Kartlar: Dk. 14 Murat Ceylan, Dk. 41 Wagner, Dk. 79 Elyasa, Dk. 86 Şenol Can (Gaziantepspor), Dk. 14 Stancu (Galatasaray)

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