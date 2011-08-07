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Spor

Galatasaray küme düşürülemez!

Galatasaray, Denizlispor’a teşvik primi gönderdiği iddialarıyla karşı karşıya kalırken, bu ispatlansa bile küme düşme tehlikesi taşımıyor.

07 Ağustos 2011 03:00

T24 - Galatasaray, Denizlispor’a teşvik primi gönderdiği iddialarıyla karşı karşıya kalırken, bu ispatlansa bile küme düşme tehlikesi taşımıyor. Çünkü maçın oynandığı tarihteki talimata göre teşvik priminin cezası, küme düşürme değil. Üstelik ceza almaları da mümkün değil.



14 Mayıs 2006 tarihinde Denizlispor-Fenerbahçe maçına teşvik primi gönderdiği iddiasıyla suçlanan Galatasaray’ın küme düşürülmesi mümkün görülmüyor.


Olayın gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan “Futbol Disiplin Talimatı”nda şike ile teşvik priminin ayrı maddelerde yer aldığı ve ikisinin de cezasının farklı olduğu dikkat çekiyor.


Talimatın 35. maddesinde şikenin tanımı ve cezası verilirken, “Müsabakaların sonuçlarını etkilemek amacıyla hileli ve danışıklı futbol müsabakası yapan, yaptıran veya buna teşebbüs eden kişiler ve aracıları en az bir yıl müsabakadan men cezası veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Kuruluşlar Federasyon Yönetim Kurulu tarafından küme düşürme cezası ile cezalandırılır” deniyor.


Buna karşın “Sair hallerde menfaat” başlıklı 36. maddede ise teşvik priminin tanımı ve cezası ise şöyle yapılıyor:


“Bir futbol müsabakasının neticesinden faydalanması mümkün olan kuruluş ve kişilerden maddi menfaat temini suretiyle müsabakaya katılan, bu suretle müsabakaya katılanlara maddi menfaat vaadinde bulunan veya temin veya ita eden kişi veya kuruluşlar, altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Sorumluluğu bulunan kişi veya kuruluşlara ayrıca para cezası verilir.”


Fakat Futbol Federasyonu, bu sezonun hemen ardından kolları sıvıyor ve Futbol Disiplin Talimatı’nda çok önemli değişikliklere imza atıyor. Bu iki maddeyi birleştiren Federasyon, şikeyle teşvik primini eşit ve ağır bir şekilde cezalandırmaya karar verdi. 4 Ağustos 2006’da Resmi Gazete’de yayımlanan bu talimata göre, şike ve teşvik yapan kişiler, altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile kuruluşlar ise Federasyon Yönetim Kurulu tarafından küme düşürme cezasıyla karşı karşıya kalacağına hükmedildi.


Zaten maçın oynandığı tarihteki talimata göre de küme düşürme cezasını gerektiren fiillerde en geç müteakip futbol müsabaka mevsiminin sona ermesi ile soruşturmanın ortadan kalkacağına vurgu yapılıyor. Üstelik o dönemdeki talimata göre zamanaşımı üç yıl olduğu için de Galatasaray’a ceza vermek mümkün görünmüyor.



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