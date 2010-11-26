-GALATASARAY KULÜBÜNÜN YENİ TÜZÜĞÜ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Galatasaray Kulübünün, Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni tüzüğü yürürlüğe girdi. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 16 Ekim 2010 tarihindeki Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu'nda kabul edilen Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin tüzüğünün, bugün İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından da onaylandığı ve yürürlüğe girdiği bildirildi. Açıklamada, genel kurulda kabul edilen yeni tüzüğün, tescil edilmek üzere Dernekler Müdürlüğüne gönderildiği belirtilerek, şöyle denildi: ''16 Ekim 2010 tarihindeki genel kurulda, Tüzük Redaksiyon Komitesi'nin yaptığı değişikliklerin ve komitenin tüzükteki 9 maddeye ilişkin değişiklik önerilerinin tümü kabul edilmiş ve yeni tüzüğümüz tescil edilmek üzere Dernekler Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Yeni tüzüğümüzün hazırlanmasında büyük emeği geçen, kıymetli mesailerini ayırarak tüzük komitelerinde özveriyle çalışan değerli ağabeylerimize ve kardeşlerimize, kulübümüze ilettikleri görüş ve önerileriyle tüzük çalışmalarına yön veren ve yeni tüzük taslağını onaylayarak kulübümüzün anayasasını çağa uygun hale getiren Galatasaray Kulübünün saygıdeğer üyelerine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Yeni tüzüğümüzün, derneğimize hayırlı olmasını dileriz.'' (CAY-NUR)