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Spor

Galatasaray Kulübü'nden tarihi çağrı: Cinsiyetçi küfür etmeyin

Spor Toto Süper Lig, erkekler ve kadınlar basketbol liglerinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'dan taraftara anlamlı çağrı

04 Mart 2015 19:45

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile oynayacakları art arda maçlarla ilgili olarak taraftarına çağrıda bulundu.

DHA'nın haberine göre; sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in yanı sıra erkekler basketbol ligi ve kadınlar Euroleague'de oynanacak Fenerbahçe derbilerinin, "sportif anlamda ülkenin kısır spor gündemine büyük renk ve hareketlilik getireceği gibi rekabetin ve bir oyun olarak sporun gerçek anlamının yaşanacağı fırsatlar olacağı" ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Ülkemizde özellikle cinsiyetçi şiddet trajedilerinin yoğunlaşarak yaşandığı bu günlerde, Galatasaraylıların göstereceği en güzel ve anlamlı tavır, bu ve diğer karşılaşmalarda cinsiyetçi söylemleri terk ederek, rekabetin yeni bir dilini oluşturmak olacaktır. Bu tarihi öncülüğü taraftarlarımızın üstleneceğine yürekten inanıyoruz."

 

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