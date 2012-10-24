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Spor

Galatasaray'dan zemin açıklaması

Galatasaray Kulübü, dün oynanan maçta, ciddi ölçüde zemin ve drenaj sorunlarının izlendiğini söyledi

24 Ekim 2012 20:48

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Cluj ile Türk Telekom Arena'da dün oynanan maçta, sağanak yüzünden saha zemininde yaşanan sorunlarla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Mevsim başında çimler yenilenmiş olmasına rağmen, dün akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan Galatasaray-Cluj karşılaşmasında ciddi ölçüde zemin ve drenaj sorunları izlenmiştir. İvedi bir şekilde, tarafsız teknik kurumlara danışılacak, yeni tamamlanan stadımızda konuyla ilgili sorunların neden ve nereden kaynaklandığı tespit edilerek, raporlar, kulübümüzün şeffaflık ilkelerine uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır'' denildi.

 

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