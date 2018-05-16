Galatasaray Kulübü'nden Bakan Özlü'ye ziyaret

ANKARA,(DHA)

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay ve Galatasaray Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Şener; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü\'yü Ankara\'daki makamında ziyaret etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik\'in de bulunduğu ziyarette Galatasaray Spor Kulübü\'nün Teknokent projesiyle ilgili detaylar konuşulurken karşılıklı görüş ve düşünceler iletildi.

Görüşmenin ardından Bakan Dr. Faruk Özlü, kulüp televizyonuna şu açıklamalarda bulundu: \"Sayın Mustafa Cengiz, Mecidiyeköy ve şu anda stadyumun bulunduğu Seyrantepe\'de Teknokent kurmak istediklerini iletti. Bunun görüşmesini yaptık. Gayet uygun ve gayet makul karşıladık. İnşallah Teknokent\'i kuracağız, şimdiden hayırlı olsun diyorum.\"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise \"Batıda Silikon Vadisi olarak tabir edilen Teknokent\'i Galatasaray bünyesinde kurmak için bir adım attık. Bu konuda gerekli altyapı çalışmalarımızı yaptık ve Sayın Bakanımızın onayına sunduk. İlgiyle karşıladığı ve gerekli desteği vereceğini beyan ettiği için teşekkür ediyoruz. Bu projeyle Türkiye\'de bilimin ve sporun gelişmesi yolunda bir adım atılmış olacak. Bu projenin, teknolojik gurur yaşatmasının yanı sıra parasal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını camiamıza müjdeliyorum\" dedi.

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