-GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Galatasaray Kulübü, kulüp yetkililerinin emniyet güçleri ve yargı mensuplarıyla tam bir işbirliği içinde olduğunu, dün istenen belgelere ek olarak, bugün bazı başka belgelerin de talep edildiğini açıkladı. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, çeşitli yayın organlarında Galatasaray Kulübü'nden istenen bazı belgelerin bulunamadığı ve bu sebeple emniyet görevlilerine temin edilemediği yönünde asılsız haberler yer aldığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: ''Galatasaray Spor Kulübü yetkilileri dün de ifade edildiği gibi, emniyet güçleri ve yargı mensuplarıyla tam bir işbirliği içerisindedir. Dün istenen belgelere ek olarak, bugün bazı başka belgeler de talep edilmiştir. Söz konusu taleple ilgili Galatasaray Spor Kulübü, her türlü özeni göstererek elde olan Türkçe ve yabancı dildeki tüm belgeleri tasnif etmekte ve yabancı dilde olanları yeminli tercümanlar vasıtasıyla tercüme ettirmektedir. Emniyet güçleri ve sayın savcılığın iş yükünü azaltmak maksadıyla ve yargıya olan saygının bir gereği olarak belgeler, yabancı dildeki orjinallerinin yanı sıra Türkçe tercümeleriyle sunulacaktır. Bu itibarla, Galatasaray Spor Kulübü'nün talep edilen belgelerdeki eksiklikten dolayı bir gecikmesi veya noksanlığı bulunmamaktadır. Yürütülen bu süreçte basın ve yayın organlarının kulübümüzü itham edebilecek nitelikte yaptığı yayınlara bir son vermesi ve hukuka tam olarak uygun hareket eden ve hatta benimsemiş olduğu etik değerler gereği mecbur olmamasına rağmen her türlü belge ve bilgiyi paylaşan kulübümüze saygı göstermeleri önemle rica olunur.''