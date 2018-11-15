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Spor

Galatasaray Kulübü ve Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü ve Başkan Mustafa Cengiz, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi

15 Kasım 2018 19:45

İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü ve Başkan Mustafa Cengiz, \"sportmenliğe aykırı açıklamalar\" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği\'\'nce yapılan açıklama şöyle;
\"GALATASARAY A.Ş. Kulübü\'nün 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan \"sportmenliğe aykırı açıklamalar\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ\'in 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan ve 14.11.2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısında yaptığı \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"

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