Galatasaray Kulübü, Rıdvan Dilmen'i mahkemeye vereceğini duyurdu

Galatasaray Kulübü; eski futbolcu, Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'i, canlı yayındaki "Bir kanunsuzluk varsa bilemem" sözleri nedeniyle mahkemeye vereceğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü resmi sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifade kullanıldı:

"Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in 4 Kasım 2017’de NTV’de yayınlanan “Yüzde Yüz Futbol” Programı’nda sarf ettiği ve kanunsuzluk iması taşıyan sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Ne olmuştu?

Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı ekibin 5-1 üstünlüğüyle sonuçlanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ardından NTV'de yayınlanan 'Yüzde Yüz Futbol' programında "Dursun Bey ve Tudor'u tebrik ediyorum. Gittiler çata çat aldılar oyuncuları. Ha kanunsuz bir şey yaptılarsa bilemiyorum" demişti. Gelen tepkiler üzerine Dilmen, aynı yayında özür dilemişti.