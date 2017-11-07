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Spor

Galatasaray Kulübü olağanüstü kongre kararı aldı

Serhan TÜRK, İstanbul-DHA Galatasaray Kulübü olağanüstü kongre kararı aldı

07 Kasım 2017 17:44

Serhan TÜRK, İstanbul-DHA

Galatasaray Kulübü olağanüstü kongre kararı aldı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 2 Aralık\'ta 2017 yılı hesap dönemi bütçe revizyonunun görüşülmesi, oylanması ve karara
bağlanması için toplanılacak.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: \"Tüzüğümüzün 25.3 ve 28.1 maddeleri uyarınca, Genel Kurul’un olağanüstü olarak toplantıya çağrılması; toplantının aşağıdaki gündemle 25 Kasım 2017 Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi, Haliç Oditoryum toplantı salonunda, Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445-Beyoğlu İstanbul adresinde, saat 10.00’da yapılması, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 2 Aralık 2017 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır ve şu gündem maddeleri ile toplanılacaktır.
1-Açılış,
2-Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,
3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,
4-2017 yılı hesap dönemi bütçe revizyonunun görüşülmesi, oylanması ve karara
bağlanması,
5-Kapanış\"

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