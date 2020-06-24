Galatasaray Kulübü'nden, Arif Murat Kökbudak hakkında suç duyurusu

Galatasaray Spor Kulübü'ne destek amaçlı kurulan Sarı- Kırmızı Platform Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Murat Kökbudak, üyesi olduğu Galatasaray Spor Kulübü'nün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı ve haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle savcılığa ihbar edildi.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Anahtar Proje Kentsel Dönüşüm Hizmetleri ve Gayrimenkul Geliştirme Şirketi yönetim kurulu başkanı Arif Murat Kökbudak, Galatasaray Spor Kulübü derneği üyesiydi.



Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde üyesi Kökbudak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haksız kazanç iddiası

İş adamı Kökbudak'ın üyelerden kaydiye, aidat ve kart ücreti bedeli karşılığında 10 bin 310 lira aldığı, dosyaları öne almak için 2 bin 30 bin lira arasında para talep ettiği ileri sürülen ihbar dilekçesinde, 'Dönemde üye olamayan şahısları bir sonraki dönemde kesinlikle üye yapacağız şeklinde oyalamış. Üye başvuru formlarını alıp referanslar tarafından imzalanmış üyelik formu veriyormuş. Yaptığımız araştırmada bir iş adamından uçakta yolculuk ettiği esnada anlaşmış ve 20 bin lira para almış ' şeklinde ifadeler yer aldı.