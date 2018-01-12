Galatasaray Kulübü ile Turkcell dijital iş birliği anlaşması yaptı

Dursun Özbek: \"Galatasaray camiası için önemli bir gün\"

Kaan Terzioğlu: \"Amacımız Galatasaray\'a ekonomik değer katmak\"

İsmail Bütün: \"Sarı-kırmızılı taraftarları Turkcell\'e, dolayısıyla Galatasaray\'a destek paketlerini almaya davet ediyorum\"

Ali Öğüdücü: \"2 taraftar büyük emekler verdi\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Kulübü ile Turkcell arasında dijital iş birliği anlaşması yapıldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi\'nde düzenlenen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ve Galatasaray Spor Kulübü COO\'su Ali Öğüdücü katıldı.

DURSUN ÖZBEK: \"GALATASARAY CAMİASI İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN\"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-kırmızılı camia için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, \"Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ile bir yandan kulübümüze gelir kazandıracak, bir yandan da taraftarlarımızın hayatına değer katacak yepyeni bir dijital projeyi başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi hedeflediğimiz dijitalleşmeye en kolay ve en hızlı şekilde eriştirecek güç kendilerinde fazlasıyla bulunuyor. Hayata geçirdiğimiz dijitalleşme projemizin ilk adımı olan dijital destek paketleriyle Galatasaray\'a gönül verenler çok özel dijital hizmetler alabilecek. Şampiyonluk hedefimize adım adım ilerlediğimiz bugünlerde taraftarlarımızdan \'Sarı\', \'Kırmızı\' ve \'Şampiyon\' paketlerinden birini alarak kulübümüze desteklerini bir kez daha göstermelerini bekliyoruz. Galatasarayımız için çok önemli anlaşmalardan birisi olan bu yeni projeyle hem kulübümüz hem de taraftarlarımız dijitalleşme anlamında çok büyük bir adım atmış olacak. Bu sayede hem kulübümüz hem de taraftarımız kazanacak. Böylesine güzel bir işbirliği için Turkcell\'e ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi.

KAAN TERZİOĞLU: \"AMACIMIZ GALATASARAY\'A EKONOMİK DEĞER KATMAK\"

Amaçlarının Galatasaray\'a ekonomik olarak değer katmak olduğunu ifade eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise, \"Türkiye, 2023-2053-2071 hedeflerine doğru koşuyor. Amacımız Galatasaray için de sürdürülebilir bir gelir, ekonomik değer katmak. Galatasaray gibi güzide bir kulüple böyle bir anlaşma yapmak bizi mutlu ediyor. En kaliteli bilgiyi, ondan keyif alacak insanlarla en kısa süre içinde buluşturmak. Ben Galatasaray\'a dijitalleşme ile ilgili adım atarken bizi seçtikleri için teşekkür ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

İSMAİL BÜTÜN: \"SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARI TURKCELL\'E, DOLAYISIYLA GALATASARAY\'A DESTEK PAKETLERİNİ ALMAYA DAVET EDİYORUM\"

Maça gelen taraftarların video ve fotoğrafa önem verdiklerini ifade eden Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün de, \"Marka olarak hedefimiz ilklerle anılmak. Bu konuda Turkcell marka olarak dünyaya örnek oluyor. Aynı şekilde güzide kulüplerden Galatasaray ile iş birliği konuşmalarına başladık. Buradaki en temel 3 şey taraftarların geçirdiği dijital değişim. Bu 2 aşamadan oluşan bir iş birliği. Pazartesi itibariyle satışa sunulacak 3 farklı paketler var. Biz bunları sarı, kırmızı ve şampiyon paketler olarak belirledik. Şampiyon pakette Goller cep\'te uygulaması var. Galatasaray\'ın attığı gollerin cebine gelmesi. Her golde Galatasaray taraftarı 100 Mb internet kazanacak. Devir fotoğraf ve video devri. Maçlara gelen taraftarlar video çekip, fotoğraf paylaşıyor. Bunlar için de Life Box diye bir saklama alanı da pakette var. Bu alan 5 GB\'lık bir saklama alanı olacak. Çalarken dinlet hizmeti de bu paketin bir yönü olacak. Fizzy\'nin radyo özelliği de bu paketin dahilinde olacak. BİP\'ten her yöne 500 dakikalık bir arama olacak. Turkcell satış kanallarından ulaşabilecekler bu paketlere. Taraftar mobil uygulaması olacak. Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarları Turkcell\'e, dolayısıyla Galatasaray\'a destek paketlerini almaya davet ediyorum\" dedi.

ALİ ÖĞÜDÜCÜ: \"2 TARAF DA BÜYÜK EMEKLER VERDİ\"

Galatasaray ve Turkcell\'in bu anlaşma için büyük emekler verdiğini belirten Galatasaray Kulübü COO\'su Ali Öğüdücü, \"Bu iş birliğinin destek paket kısmı önemli. Ancak en önemli tarafı 2\'nci fazı. 2\'nci faz da bir mobil uygulamadan bahsediyoruz. Burada büyük bir çatı kuruyoruz. Ben inanıyorum ki, bütün Galatasaraylılar bu mobil uygulamayı telefonlarına indirecek. O mobil uygulama ile Galatasaray ile ilgili bütün haberle hemen ulaşabilecekler. Biz uygulamayı herkesin indirebilmesi için bir yol izleyeceğiz. Daha sonrasında ücretli olacak ama taraftarlarımızı ürkütecek bir ücret olmayacak. Bu anlaşma buraya gelen kadar 2 tarafta büyük emekler verdi. İnanıyorum ki ilklerin ve enlerin takımı Galatasaray ile Turkcell\'in yaptığı bu proje, takımların dijital dünyaya adım atması için öncü olacak. Ben burada olmaktan büyük gurur duyuyorum. Yaşasın Galatasaray\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Dursun Özbek\'in açıklamaları

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