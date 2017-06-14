Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Faruk Süren: Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar

Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Faruk Süren, mevcut yönetimin ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in, kendisini "itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını" söyledi. Galatasaray'ın Haziran ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Süren, Sabah gazetesinde 9 Haziran'da yayımlanan manşete atıfta bulunarak, "Beni 'Loca'nın keyfini Süren başkan' olarak ifade etmişler" dedi.

Ajansspor'un derlediği, Faruk Süren'in konuşmasının tamamı şöyle:

"Yıllarca hizmet ettiğim bunun içinde 5,5 başkanlık makamına layık görüldüm. Bunun icrasını yaptım. Bu makama böyle bir mektup yazmak istemezdim. Çok ağrıma gitti. Fakat mecburiyet hasıl oldu. Belki hatırlarsınız 9 Haziran günü Sabah gazetesinde bir yazı manşetten paylaşıldı. “Loca’nın keyfini Süren başkan” diye ifade etmişler. Ünal Aysal başkan zamanında localar ve koltuklar, 3 yıllık sezon için satışa, kullanıma kondu. Benim de o tarihe kadar, 3104 numaralı locada 4 tane koltuğum var. Yazı ne diyor? Ben bu locaları almışım, ilk önce şahsıma almışım sonra şirkete devretmişim. Böyle bir şey söz konusu değil. 3 sene locayı kullanmışım ve parasını ödememişim. Ben locayı kullanmadım. Loca kullanmakla ilgili bana bir evrak gelmedi. Gitmek istediğim maçların bedelini ödedim. Eğer bir evrak varsa o ölmüş, zamanı geçmiş bir evraktır. Bize hiçbir tebligat gelmemiştir. Böyle bir kaydın olduğunu da zannetmiyorum. Böyle bir haber, haberden başka bir şey servis edildi. Bu ancak kulüpten servis edilebilir.

"Bunun maksadı da açıktır; itibarsızlaştırma. Niçin itibarsızlaştırma? Yönetimin yaptığı yanlış uygulamaları tenkit ettiğim için. Bu çabalar beyhudedir. Bu evrak geçersizdir. Kaldı ki Divan Başkanı’nın söylediği gibi, Galatasaray etiğine yakışmaz. İnsan bir telefon açıp, başkanım böyle bir şey var.” Denmedi. Doğrudan bir servis. Bunu yapmış olmanın ayıbı ortadadır. Bu artık geriye dönülmez. Çok daha büyük sorunlarımız var. Sadece yönetime bırakılmayacak sorunları var. Galatasaray’ın, toplumun bunu halletmesi lazım. Elimizdeki imkanlar gidiyor. Edindiğimiz borçları karşılamayacak. Dolayısıyla buna bir çözüm üretmek gerek. Sayın Başkan ve yönetimi eski başkanı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Başka bir durum yok.

"Başkana çok önemli bir teveccüh gösterildi. Emlak Konut doğru adrestir. Fakat uygulama durumu yanlıştır. Riva için gelecek azami para 100 milyon dolar. İhalesi olacak ve ne olacağını göreceğiz. Diyelim ki yanıldım 120 milyon dolar. Florya’dan da gelsin 200 etsin. Bu para ne zaman gelecek? 3 sene içinde gelecek. Yine borçlanacağız. Bu sorunla ilgilenmektense itibarsızlaştırmayla uğraşıyoruz. Bunu yönetimimiz zaten biliyor ama sizinle paylaşmıyor. Müşterek bir çözüm bulmak lazım. Hepimizin uymak istediği bir çözüm bulmak gerek. Bunu tartışmak gerekirken, itibarsızlaştırma politikası yapılıyor. Galatasaray irtifa kaybediyor. Mahiyetinde çalışanlara bunu söylesinler. Kullanılmayan evrakları getirip ani sevinç yapmasınlar. Bu politikalardan vazgeçsinler. Doğru yola girmek için bu gerek. Sığ ve ilkel bir yönetimle itibarsızlaştırma çabası yapılmıştır. Teessüflerimi paylaşıyorum."