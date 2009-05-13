Galatasaray kulübü divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübü'nün mayıs ayı olağan Divan Kurulu Toplantısı yapılırken, kulüp başkanı Adnan Polat, amatör branşlarda iki Avrupa şampiyonluğu kazandıklarını belirterek, "Ama futbolda başarısız olduk. Başarısızsak bunu da kabul ediyoruz" dedi.



Galatasaray Adası'nda yapılan toplantıya, yönetim kurulunun büyük bir bölümü katılırken, konuşmasında başarısız görüldüklerini dile getiren başkan Polat, şöyle konuştu:



"Biz olayı şöyle değerlendiriyoruz; Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, 2009-10 sezonu Avrupa şampiyonu oldu, bayan basketbol takımımız Cumhuriyet tarihinde ilk defa Avrupa şampiyonu oldu, Sutopu takımımız, devam eden ligde lider durumda, erkek basketbol takımımız ligde 4. sırada, briç takımımız Türkiye şampiyonu oldu.



Futbol takımımız ise arzu edilen neticeyi alamadı. Bu, başarısızlık olarak addediliyorsa, evet biz başarısız olduğumuzu kabul ediyoruz."



"Ben herkesten çok üzüldüm"



Adnan Polat, geçmişte yönetim kurulunda aldığı tüm görevlerde futboldan sorumlu olduğunu hatırlatarak, "Galatasaray şu ana kadarki 52 lig şampiyonluğunun 17'sini kazandı, ben bunun 4'ünde tek yetkiliydim. Futbolda bazen işler arzu ettiğiniz gibi olmayabiliyor. Futbolun şampiyonluğu birçok faktöre bağlı. Bunlardan bir-ikisi olmayınca netice alamıyorsunuz. Ben, futbolu taraftar olarak da üye olarak da izledim, aradaki üzüntü farkı 1'e 100'dür. Bunu icraatın içinde olanlar daha iyi anlıyordur. Benim için çok üzücü sene oldu, çünkü beklentim çok yüksekti" şeklinde konuştu.



Bu sezon 24 oyuncunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olduğunu anlatan Adnan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ortaya mazeret koymanın anlamı yok, ancak dünya futbol tarihinde, 1 yıl içinde 24 ameliyatın olduğu başka takım yoktur. Bunların çoğu darbeye bağlı sakatlıklar. Galatasaray son 2.5 ayda ilk defa Kayseri'de yaptığımız Ankaragücü maçında iki stoperle oynayabildi. Bunları mazeret olarak sürmemek lazım. Biz bu sene UEFA kupası ve lig şampiyonluğu için yola çıktık. Ciddi hatalarımız oldu. Futbol şubesini, yöneticisinden teknik heyetine, futbolcusuna kadar yeniden oturup değerlendiremeye tabi tutacağız. Galatasaray menfaatleri için ne gerekirse yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz."



"Galatasaraylıların başının eğilmemesi lazım"



Başkan Polat, Galatasaraylıların, takım bir sene şampiyon olamadı diye omzunun düşmemesi gerektiğini kaydederek, "Onların başının eğilmemesi lazım. Biz Galatasaraylıyız, başımız dik gezmeye alışığız" ifadesini kullanırken, yönetim olarak yeni sezonla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Galatasaray'ın 2008 yılında toplam gelirlerinin 120 milyon TL'ye ulaştığını anlatan Polat, "Bunun içinde yayın hakları, stat kombine bilet ücretleri, UEFA performans gelirlerinin dışında 37 milyon liralık sponsorluk ve reklam gelirleri var. 3 sene önceye göre bu gelirlerimizi 2,5'a katladık. Ciddi bir gelir artışı var ama birikmiş borçları karşılamak için yeterli değil, başka kaynaklar bulmalıyız" dedi.



Sportif başarı olarak, futbol dışında içinin rahat olduğunu vurgulayan başkan Polat, "Stadın inşaatına başlanması ve Riva'nın devreye girmesiyle Galatasaray bu sıkıntıları aşacak, nakit açığı, borcu olmayacak, yarım kalan tesisleri de bitirmiş olacak" diyerek de müjde verdi.



Tesislerle ilgili bilgiler verdi



Adnan Polat, toplantıda, kulüp tesisleri hakkında üyeleribilgilendirdi.



Kalamış Tesisleri'nde çalışmaların devam ettiğini belirten Polat, "Mayıs sonunda orayı üyelerimizin emrine sunmak istiyoruz. Florya Tesisleri'mizde, altında bir süpermarket olan 2000 kişilik kapalı spor salonu inşaatına haziran ayında başlıyoruz. Ligin ikinci yarısına kadar bitirmek istiyoruz" dedi.



Polat, Anıtlar Kurulu'nun Riva Projesi'ni onayladığı müjdesini verirken, "Şu anda projeyi Büyükşehir Belediyesi inceliyor, sonra tekrar Anıtlar Kurulu ve ilçe belediyesine gidecek. Riva arazisinin ruhsatını almak bile 5 milyon dolarlık harç gerektiriyor" ifadesini kullandı.



Statla ilgili finansal sorunlar olduğunu belirten Polat, şöyle konuştu:



"Son 1-2 ayda arzu edilen hızda ilerlenmiyor. Biz de yüklenici firmaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim de 15 milyon dolar stat iç yatırımımız var. Statta 150 locamız var, VIP koltuklarla 6500 adet koltuk satacağız. Bundan 80 milyon dolar beklentimiz var. Bunu 3 yıllığına satıyoruz. Buradan gelen kaynak, futbol A.Ş. ile Sportif A.Ş.'nin birleşmesine kullanılacak. 52 bin kişilik statta 44 bin koltuk kalacak. Ali Sami Yen'de yıllık 10 bin kombine satıldığını düşünürseniz, bunun iki misli koltuk satışı olacak, yani sıkıntı olmayacak.



Bu ekonomik sıkıntıda, Galatasaray'ın aldığı başarısız neticelere karşın, 150 locanın 80'i satıldı. Bugünden itibaren satış sözleşmeleri yapılacak, sözleşmelerden yüzde 10 ön ödeme alınacak. Futbol takımı iyi gitseydi şimdi biz bu locaları bitirmiştik."



"Yeni tanıma göre borç-alacak farkı 205 milyon dolar"



Başkan Polat, borç-alacak farkının iki şekilde tanımlandığına dikkati çekerek, yeni tanıma göre borç-alacak farkının 205 milyon dolar olduğunu anlattı.



Eski tanıma göre bu farkın 54 milyon 753 bin lira olduğunu anlatan Polat, bu tanıma göre ancak 2-3 milyon dolarlık borç artışı bulunduğunu kaydetti.



Galatasaray TV platform değiştiriyor



Adnan Polat, yeni projeleri hayata soktuklarını belirterek, "Galatasaray TV'yi, bulunduğu platformdan çıkartıp Digitürk ile anlaşma yaptık. 74. kanal olarak izlenecek. Maç yayınlarının özetlerini de gösterecek" dedi.



GS Mobile'da 10 bin üye sayısını geçtiklerini anlatan Polat, " Türkiye'de 50 milyona yakın cep telefonu var. Galatasaray 1 milyon telefona sahip olursa, bunun getirisi yıllık 25 milyon dolar civarında olur" şeklindekonuştu.



Galatasaray Kredi Kartı'nı Denizbank ve Garanti Bankası'ndan Bonus Card olarak çıkartacaklarını belirten Adnan Polat, yeni stadın içinde para kullandırtmayacaklarını, alışverişlerin bu kredi kartı ile yapılacağınısöyledi.



2008 yılında 552 kişinin üye yapılması



Toplantıda, 2008 yılında kulübe, tüzükte yer alan 'Kulübe, bir yılda üye sayısının ancak yüzde 3'ü kadar üye alınır" maddesine aykırı olarak 552 üyenin alınması konusu tartışıldı. Konuyla ilgili oluşturulan komisyon raporu okunurken, bazı üyeler, fazla üye yapılmasının hoşgörüyle karşılanmasını istedi. Komisyonda yer alan Mükerrem Taşçıoğlu ise 1 üyenin, blok oy oluşturabilmek için topluca üye yaptığı iddiasında bulundu.



Galatasaraylılığın satılamayacağını dile getiren Taşçıoğlu, "Ne bu, Galatasaray salatalık mı? Bir kişi kongrede etkili olabilmek için toplu üye yapmış. Bu etik değildir. 192 kişi geldi, yeni dönemde ise 200 üyeden bahsediliyor. Bunlar bir kongreyi çevirmek için yeter" diye konuştu.



Kulüp 2. Başkanı Mehmet Helvacı ise bunların kendileriyle ilgili hadiseler olmadığını kaydederek, "Biz kimseyi toplu üye olarak kaydetmedik" dedi.



Üye döneminde normal başvuruların olduğunu kaydeden Helvacı, "Ancak son gün toplu başvuru oldu. Bu başvuruyu reddetme imkanımız yoktu. Biz iki türlü başvuruyu da kabul ettik" ifadesini kullandı.



Şampiyon sporculara beratları verildi



Toplantıda, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olan bayan basketbol takımı ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan tekerlekli sandalye basketbol takımına berat verildi.



Sporcular, divan kurulu üyeleri ve yönetim kurulu tarafından ayakta alkışlanırken, başkan Adnan Polat, divan kurulu başkanı İrfan Aktar ile diğer yetkililer, sporculara beratlarını takdim etti.



Eleştiriler



Toplantıda, yönetim kuruluna çeşitli eleştiriler de getirilirken, eski divan kurulu başkanlarından Duygun Yarsuvat, yapılan yanlışta ısrar edilmemesi gerektiğini söyledi.



Başkan Polat'ın, takımda sakatlık nedeniyle stoper bulunmayışından yakındığına dikkati çeken Yarsuvat, "Ama en önemli yabancı oyuncusunu yurt dışına sattı. Hataları yapanları değiştirsin, bu kişiler görevlerini bırakmak istemiyorsa yeniden genel kurul yapsın, biz yine kendisini seçeriz" dedi.



Üyelerden Hayri Kozak ise Fenerbahçe ile yapılacak dostluk maçının kabul edilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Bu maçın hemen ardından Beşiktaş karşılaşmasının olduğuna dikkati çeken Kozak, yaşanacak sakatlıkların sonuçlarının vahim olabileceğini kaydetti.

