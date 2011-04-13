-GALATASARAY KULÜBÜ DİVAN KURULU TOPLANTISI İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Galatasaray Kulübü'nün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, konuşmasının ardından salondan ayrıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde, İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kulüp başkanı Adnan Polat ile Işın Çelebi, Yiğit Şardan, Ali Haşhaş ve Emir Sarıgül dışındaki yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Toplantıda, yönetimden istifa eden ve başkan adayı olması beklenen Mehmet Helvacı ile başkan adaylığını daha önce duyuran Cemal Özgörkey de yer alırken, dün yaptığı basın toplantısıyla başkan adaylığını ilan eden Ünal Aysal ise katılmadı. -POLAT ERKEN AYRILDI- Toplantının başında konuşma yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, daha sonra salondan ayrıldı. Konuşmasının bitiminden sonra yönetim masasında kısa süre oturan Adnan Polat, ardından salondan çıkarken, daha sonra geri dönmedi. -OSMAN YİĞİT'İN KONUŞMASI GERGİNLİK YARATTI- Genel kurul üyelerinden Osman Yiğit'in güncel olaylar ve dilekler bölümünde yaptığı hararetli konuşma, salonda kısa süreli gerginliğe neden oldu. Yiğit, mart ayında yapılan mali genel kurulda üyelerin özgür iradesinin tescil edilmediğini savunarak, ''Derneklerde bireyler iradelerini özgürce ifade eder. Bu kongrede üyeler, iradelerini özgürce değil, zorla yansıttılar. Kongrede adalet, eşitlik, kardeşlik yoktu'' şeklindeki sözlerine, bir grup üye tepki gösterirken, bir grup da alkışladı. -6 BİN 987 ÜYE OY KULLANABİLECEK- Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, 7 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa, 14 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü seçim genel kurulunda 6 bin 987 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu duyurdu. Aktar, aidatlarını yatırmış olan 6 bin 987 üyenin seçimde oy verme hakkına sahip olduğunu söylerken, başkan adaylarının da en geç 21 Nisan Perşembe günü mesai saati bitimine kadar başvurularını yapmış olmaları gerektiğinin altını çizdi. -DİVAN KURULU'NCA HUKUK KOMİSYONU KURULDU- Divan Kurulu, Mali Genel Kurul'la ilgili mahkemeden alınan yürütmeyi durdurma kararı ve ibra edilmeyen yönetim üyelerini seçime katılıp katılamayacakları konularına açıklık getirebilmek için bir hukuk komisyonu kurulması talebinde bulunurken, üyelerin oyuyla bu komisyonun hayata geçirilmesi kararı alındı. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın talebiyle, seçimle ilgili tereddütlü konuların açıklığa kavuşturulması için oluşturulan hukuk komisyonunun 15 Nisan Cuma günü toplantı yapacağı belirtildi. Öte yandan, Galatasaray Kulübü mayıs ayı Divan Kurulu Toplantısı'nın seçime yakın bir tarihe denk gelmesi nedeniyle 4 Mayıs Çarşamba gününe alındığı aktarılırken, bu toplantıda sadece başkan adaylarına söz hakkı verileceği vurgulandı. Diğer yandan, toplantıda, olağanüstü seçim genel kurulu öncesinde, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan kulüp ve bağlı ortaklıklarının konsolide mali tabloları, Ömer Tanrıöver tarafından özet olarak üyelere aktarıldı.