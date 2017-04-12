T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı basına kapatıldı

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, basına kapalı olarak yapılıyor

12 Nisan 2017 17:46

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, basına kapalı olarak yapılıyor.

Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, kulüp başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır, İsmail Sarıkaya, Can Topsakal, Ural Aküzüm ve Hasan Murat Atay hazır bulundu.

Divan kurulu başkanı İrfan Aktar, toplantının kapalı oturum olarak düzenlenmesini talep eden bir önerge bulunduğunu duyurdu. Yapılan oylamada, toplantının medya mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu kararın ardından, medya mensupları salondan çıkarıldı.

Öte yandan, divan kurulu üyesi Serhat Özalemdar, alınan bu karar sonrası tepki gösterdi. İrfan Aktar ile sözlü tartışma yaşayan Özalemdar, toplantı salonundan ayrıldı.

ETİKETLER

Galatasaraydivan kuruluDursun Özbek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24