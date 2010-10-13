-GALATASARAY KULÜBÜ DE TEPKİ GÖSTERDİ İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Galatasaray Kulübü, kaptanı Arda Turan ile ilgili iddialarda bulunan eski hakem ve futbol yorumcusu ile bir gazeteye tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, eski hakem ve futbol yorumcusunun, geçen akşam bir televizyon kanalında yayınlanan programında terbiye sınırlarını aşarak Arda Turan'ın sakatlığını, kendi deyimiyle ''fazla sekse'' bağladığı, bu ''garip'' tespitin de bir medya organında manşet yapıldığı ifade edildi. Yorumcunun konuşması ve gazetenin de bunu manşetine çıkarmakta hiçbir sakınca görmeyen tavrının, Türkiye'de bir türlü gelişemeyen spor gazeteciliğine ibret verici bir örnek olduğu kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''105 yıllık kulübün kaptanına, daha bu yaşında bu ülkenin yetiştirdiği en önemli futbolcularından biri olduğunu dünyaya gösteren bir Türk futbolcusuna, sanki bir kahvehanede arkadaşlarıyla dedikodu yapar gibi, hiçbir bilimselliği olmayan, tamamen zırvalıktan ibaret olan, utanç verici ve çok düzeysiz bir yorum yapılabiliyorsa, buna yapılabilecek bir eleştiri kaleme dahi alınamaz, çünkü sözün bittiği noktadır. Ameliyattan yeni çıkmış, milli formasını önemli bir maçta ıslatamadığı için üzüntü duyan bir yıldız futbolcunun hissiyatını hiçbir şekilde kaale almadan, tamamen reyting için insanların özel hayatına bu kadar pervasızca el atma cüretini gösterebilmek, çok ayıp, çok terbiyesizce ve çok utanç vericidir. Kaptanımız Arda Turan'a yapılan bu kadar çirkin bir saldırıya gereken cevabı tüm sağduyu sahibi sporseverlerin ve Galatasaraylıların vereceğinden kuşkumuz yoktur.''