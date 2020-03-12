Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Koronavirüs bizim yaşımızdakilere vuruyormuş, bizi sevmeyenler sevinsin

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz , yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "Koronavirüs bizim yaşımızdakilere vuruyormuş. Bizi sevmeyenler sevinsin. Koronavirüs konusunda alınan tedbirlere uymalıyız fakat ve panik yapmamalıyız" dedi.

Galatasaray Kulübü ile GSYİAD arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreninin başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'Metin Oktay' selamı yapan Cengiz, öksürünce "Öksürdüm ama kaçmayın" ifadesini kullandı.

Anlaşmayla ilgili olarak "GSYİAD 118 kombine aldı. Sosyal ve kalite bir ortamı kuzey tribünün üstünde yaşatacaklar. Bize de 2 milyon TL ücret ödeyecekler. Sizin bir planınız ve ajandanız yoksa, böyle sivil toplum işlerinde ve sosyal camialarda neden varsınız? Bütün bu sorular felsefik sorular. Kendimi tenzih ederek söylüyorum, beklediğiniz tek şey başarı karşısında takdir etme duygusu. Siz bu takdir edilmeyi bilmezseniz, insanda kırgınlık yaratır. İnsanların şükretmeyi ve teşekkür etmeyi bilmesi gerekir" diyen Cengiz, "Sadece Galatasaray yaşasın diye devam ediyoruz. Gidebildiği yere kadar" ifadesini kullandı.

Cengiz, açıklamalarının devamında Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'den de 1 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değindi.

"Cesaret, korku ve panik bulaşıcıdır. Kafamızda ciddi bir sorun var. Nüfusumuz 80 milyon, 1 kişide virüs çıktı. Raflar boşaldı" ifadesini kullanan Cengiz, "Koronavirüs bizim yaşımızdakilere vuruyormuş. Bizi sevmeyenler sevinsin. Koronavirüs konusunda alınan tedbirlere uymalıyız fakat ve panik yapmamalıyız. Tabii ki çocuklara gelmesin, bizim ömrümüzden alsın gençlere versin" diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "Koronavirüs bizim yaşımızdakilere vuruyormuş. Bizi sevmeyenler sevinsin. Koronavirüs konusunda alınan tedbirlere uymalıyız fakat ve panik yapmamalıyız" dedi. "Öksürdüm ama kaçmayın"