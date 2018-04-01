Galatasaray Kulübü 2018 Mali Genel Kurulu sona erdi

Serhan TÜRK/İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Kulübü 2018 Olağan Mali Genel Kurulu sona ererken, genel kurulun sonunda 2018 yılı bütçesi de kabul edildi.

İstanbul\'da bulunan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen 2018 yıllı olağan mali genel kurulun son bölümünde, kulüp derneğinin 2018 yılı bütçesi; 83 milyon 943 bin 510 bin lira gelir, 153 milyon 364 bin 334 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.

Kulüp bünyesindeki amatör spor branşlarının bütçesinin son yıla kıyasla 27 milyon 920 bin 922 lira eksi olarak planlanması ise dikkat çekti.

Öte yandan kongrede aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ yöneticilerinden Levent Nazifoğlu\'nun da bulunduğu bazı üyelere verilen cezalar kaldırıldı.

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