-Galatasaray Kulübü 106. yaşında İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Galatasaray Kulübü'nün 106. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in anılmasıyla başladı. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen'in, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi. Anma törenine kulüp başkanı Ünal Aysal'ın yanı sıra, yöneticiler Adnan Öztürk, Emir Sarıgül, Sedat Doğan, divan kurulu başkanı İrfan Aktar ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile kongre üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı. Törende dualar okunduktan sonra kulüp başkanı Aysal, futbol takımının geçmiş yıllarda maçlarını yaptığı Ali Sami Yen Stadı'ndan getirilen toprağı kulübün eski başkanının kabrine döktü. Anma töreninde kısa bir konuşma yapan başkan Ünal Aysal, Ali Sami Yen'in kulübe evrensel değer ve tükenmeyen bir servet bıraktığını söyledi. Aysal, bugün çok sevgili başkanlarını anmak için bir araya geldiklerini belirterek, ''Ali Sami Yen başkanımızı bugün bir kez daha anıyoruz. Başkanımız bize evrensel bir değer ve tükenmeyen bir servet bıraktı. Bu değerlerin önemi, uzun vadeli olmasıdır. Gece gündüz çalışarak camiaya layık olmaya çalışıyoruz. Görevimiz, Galatasaray vasıtasıyla Türk sporuna hizmet vermek'' diye konuştu. Ali Sami Yen'in bu yönde lider olduğunu vurgulayan Ünal Aysal, ''Sevgili başkanımıza rahmetler diliyorum'' dedi. Anma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başkan Aysal, her Galatasaraylının her sene Ali Sami Yen'in kabrine yaptığı ziyarette aynı hisleri yaşadığını ifade ederek, ''Ali Sami Yen sadece kulübün kurucusu değil, lideridir. Prensiplerini çizmiştir. Biz de bu prensipler doğrultusunda dünya spor aleminde başarılı olmayı görev edindik'' diye konuştu. Galatasaray Kulübü'nün 106. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarın Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak ve saygı duruşunda bulunulacak. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak törende ise kulüp başkanı Ünal Aysal'ın konuşmasının ardından, en kıdemli üye yaş kütüğüne 106. yıl plaketini çakacak. Törende, 50 yıllık divan üyelerine berat ve madalyaları da verilecek. Törenin son bölümünde, yıl içinde kazanılan ödül ve kupaların takdimi ile müzeye tesliminin ardından geleneksel Galatasaray Pilavı yenilecek.