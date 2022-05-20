Galatasaray kulisleri: Dursun Özbek’in Ankara’dan açık destek aldığı ileri sürülüyor

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Galatasaray Başkanlığı’na aday olacağı belirtilen eski başkanlardan Dursun Özbek’in Ankara’dan açık destek aldığı ileri sürüldüğünü yazdı. Pehlivan, “Öyle ki Özbek’in bu desteği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan birkaç gün önce bizzat duyduğu söyleniyor” dedi.

Pehlivan, “AKP’li Bakan Kurum, Emlak Konut’un genel müdürü olduğu süreçte Özbek de Galatasaray’ın başındaydı. O dönem iki isim, çok tartışılan Florya projesi anlaşmasına imza atmıştı” hatırlatması yaptı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.