-GALATASARAY, KÜÇÜK TARAFTARIN AİLESİNİ SUÇLADI İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'deki Eskişehirspor maçında atılan yabancı madde nedeniyle başından ağır yaralanan minik taraftar Batuhan Sağır'la ilgili bir televizyon kanalı tarafından yapılan haber ile taraftarın ailesine tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray-Eskişehirspor karşılaşması sırasında misafir tribünlerinden atılan bir cisimle yaralanan küçük taraftar Batuhan Sağır'ın üzerinden duygusal bir oyun perdelenerek, camiaya, kulübe ve takım kaptanına ağır ithamlar yapıldığı belirtilirken, ''Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bugüne kadar kulübümüz tarafından açıklanmasına gerek duyulmamış olan bazı gerçeklerin artık bilinmesi gerekmektedir'' denildi. Batuhan Sağır'ın yaşanan olay sonrası sağlık ve hastane süreci Galatasaray Kulübü ve sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edildiği, ameliyatı sonrasında Medical Park hastanelerinde tedavisinin ve kontrollerinin devam ettirilmesi önerilerinin ise aile tarafından kulübe dava açma ihtimalleri bulunduğu açıkça ifade edilerek reddedildiği vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi: ''Buna rağmen, Batuhan Sağır'ın bundan sonraki yaşamında kullanabileceği sağlık sigortası derhal hazırlanmış, gerekli temaslar yapılarak bundan sonraki bütün eğitim masraflarının Şişli Belediyesi tarafından karşılanacağı aileye bildirilmiştir. Ancak Batuhan Sağır'ın ailesi, Batuhan'ın sağlık süreci hastane koşullarında devam ederken küçük taraftarımızı uzmanların itirazlarına rağmen hastaneden 1 gün önceden taburcu ettirmiş, bir süre sonra da kulübümüze bir ev satın alınması ve nakit para verilmesi taleplerini bildirmişlerdir. Kulübümüz, başından itibaren her türlü katkıyı yapmış, yaşanan olayın faillerinin bulunması için kamera kayıtları güvenlik birimlerine teslim edilmiş, Batuhan Sağır'ın geleceğine ilişkin gerekli işlemleri de yapmış olmasına rağmen, aile tarafından iletilen adeta şantaj niteliğindeki bu aşırı talepler, gelecekte sadece Galatasaray Spor Kulübü'nün değil, bütün spor kulüplerinin de önünde bir şantaj nesnesi olarak kullanılabileceği mütalası ile reddedilmiştir.''