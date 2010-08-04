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Spor

Galatasaray 'Küçük Mozart'ın peşinde

Oyun kurucu arayan Galatasaray'ın 'Little (küçük) Mozart' lakaplı Arsenal'in yıldız oyuncusu Tomas Rosicky'le anlaşmak üzere olduğunu bildirildi.

04 Ağustos 2010 03:00

T24- Oyun kurucu arayan G.Saray, hedefi 12'den vurmak üzere. Adnan Sezgin 'Küçük Mozart' lakaplı Çek yıldız Tomas Rosicky'nin menajeriyle anlaştı. Sezgin bu hafta da Arsenal ile görüşecek.


Sabah gazetesinin haberine göre; G.Saray, uzun zamandır aradığı oyun kurucuyu İngiltere'de buldu. Transferde geçtiğimiz sezonki hatalara düşmek istemeyen sarıkırmızılı yönetim, Arsenal'ın Çek yıldızı Tomas Rosicky'yi renklerine bağlamak üzere. Transferde hedefi 12'den vurmak isteyen G.Saray'da sportif direktör Adnan Sezgin, Rosicky'nin menajeri Pavel Paska ile önceki gün bir araya gelirken görüşmenin çok olumlu geçtiği belirtildi. İkili, OFK Belgrad maçı sonrası bir kez daha görüşüp parasal konulardaki detayları konuşacak. Sezgin daha sonra ise İngiltere'ye giderek Arsenal yönetimiyle pazarlık masasına oturacak.


Sarı-kırmızılı kulüpten sızan bilgilere göre Adnan Sezgin, sözleşmesi 2012'de bitecek olan 30 yaşındaki Rosicky için Arsenal'e 6 milyon euro bonservis bedeli önerecek. Teknik direktör Rijkaard'ın transfer edilmesini çok istediği yıldız futbolcuyla ilgili gelişmeleri an be an takip ettiği de öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcının, yöneticilere "Tomas'ın oyun zekası müthiş. Onu alırsak hücum gücümüz katlanır. Özellikle Baros ile çok iyi uyum sağlayacaktır" dediği kaydedildi. Takımını bir maestro gibi yönetmesi nedeniyle "Little (Küçük) Mozart" diye anılan Rosicky, Çek Milli Takımı'nda uzun yıllar Milan Baros ile birlikte forma giydi.

 

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