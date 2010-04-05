Galatasaray kötü gidişi sürdürüyor: 1 - 1

T24 -

Galatasaray son 4 maçta 3 mağlubiyet aldı. Son maçta da 6 puanlık maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yenilerek büyük bir darbe aldı. Bu maçtan sonra Leo Franco ve Frank Rijkaard topa tutuldu. Hollandalı teknik adam bu maçtan önce sezon başından beri yapmadığı şeyleri yaptı, önce antrenmanlarda sert yüzünü gösterdi, sonrasında futbolcuları ilk kez kampa aldı. Rijkaard bu kadarla da kalmadı, takımını çok değişik bir 11'le sahaya sürdü. Galatasaray bu sezon ilk kez Mehmet Topal, Mustafa Sarp, Ayhan ve Barış orta sahasıyla sahay çıktı. Rijkaard ayrıca kalede de Aykut'a görev verdi. Sarı-kırmızılı takım bu şartlar altında ligden düşmeme mücadelesi veren ve bu maça kurtuluş maçı olarak bakan Sivasspor karşısına çıktı.NTV Spor'dan Enis Berki'nin sarı kırmızılılarda Keita en uçta görev aldı. Onu Dos Santos ve Ayhan destekleme görevini almıştı. Galatasaray ilk tehlikeyi 9 dakikada yakaladı. Keita ile Dos Santos'un paslaşması sonrası Fildişili oyuncunun sert ortasında kimse topa dokunamadı. Bu ataktan 8 dakika sonra Galatasaray golü buldu. Ayhan'ın güzel pasıyla ceza sahasına giren Barış güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı. Bu golden 2 dakika sonra Dos Santos sağ kanatta son çizgiye indi, Sedat tarafından düşürüldü. Hakem faul kararı verdi, Meksikalı futbolcu topu direk kaleye gönderdi ancak sonuç alamadı..22. dakikada bu kez Galatasaray kalecisi Aykut sahneye çıktı. Sol kanattan yapılan ortada Musa ceza sahası içinde bomboş pozisyonda kafayı vurdu, Aykut ayaklarıyla mutlak bir golü önledi. Ve Rijkaard'a mesaj yolladı. Sivasspor uzun zamandır forma giyemeyen Hakan Balta'nın durgunluğunu kullanmak için sol kanattan atak yapmayı denedi. Özellikle Musa bu kanadı en çok kullanan isim oldu ilk yarıda..Dos Santos 31. dakikada sağ kanatta bomboş bir koridor buldu ceza sahasına kadar girdi, ama 2 haftadır yapamadığı gibi yine atağı golle sonuçlandıramadı. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda defans kalabalık tutup, Dos Santos ve Keita ile bulduğu boş alanları değerlendirmeyi düşündü. Maçın 39. dakikasında böyle bir alan bulan Keita savunma arkasına sarktı sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta çıktı. Galatasaray'ın özellikle ilk yarının son dakikalarda yaptığı güzel paslaşmalar, az sayıda bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından alkışlandı.43. dakikada Yasin'in büyük hatasında Keita topu kaptı, pasını ceza sahasında bomboş pozisyondaki Mustafa Sarp'a atmak istedi ancak topu Mustafa'nın gerisine atınca top defanstan sekti, geriden gelen Giovani'nin şutunda top yandan az farkla auta çıktı.Sivasspor 45+1'de yine çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan kullanılan uzun taç atışı sonrasında oluşan karombolde Sedat'ın yakın mesafeden vurduğu top kaleci Aykut'ta kaldı.Sivasspor ikinci yarıya Erman Kılıç-Kamanan değişikliğiyle başladı. Oyuna girer girmez golcü oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda top üstten auta çıktı. Sivasspor'da Hayrettin'in 51. dakikada dilinin boğazına kaçması yürükleri ağızlara getirdi. Tecrübeli futbolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.Galatasaray 55. dakikada yine Dos Santos'la etkili geldi. Keita'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta, top Sabri'ye geldi, bu oyuncunun ortasında ceza sahası içinde topuğuyla şık bir vuruş yapan Dos Santos'un gol sevinci yaşamasına Sivasspor kalecisi Akın izin vermedi. Galatasaray teknik direktörü Frank Rijkaard ilk hamlesini 67. dakikada yaptı. Maçta istediği gibi etkili oynayamayan Keita oyundan alınırken yerine Jo girdi.Sivasspor, Kamanan'la 70 dakikada gol aradı ancak golcü oyuncu ceza sahası dışından istediği vuruşu yapamadı. Bu pozisyondan hemen sonra defansın arkasına sarkan Musa'ya kalesinde devleşen Aykut gol izni vermedi. 70 dakikadan sonra Galatasaray oyundan düştü, özellikle Galatasaray defansından seken bütün topları toparlayan takım Sivasspor olunca, sarı-kırmızılılar rakip yarı alana topu taşımakta zorlandı. Ve son dakikalarda Sivasspor bu baskısının hediyesini aldı. Faruk'un ceza sahası dışından sert vuruşunda maçın yıldızı Aykut'tan seken topta Mehmet Yıldız topu ağlara yolladı ve durumu 1-1'e getirdi. Bu gole çok sinirlenen Barış golden hemen sonra Kadir'e yaptığı sert hareket üzerine kırmızı kart gördü.Galatasaray böylece yine deplasmanda kazanamadı. Sarı kırmızlılar bu sezon ilk defa 3 maç üst üste galibiyet alamazken, şampiyonluk yolunda da çok önemli bir 2 puan kaybetti. Şampiyonluk umutlarını da iyice tüketti. Sarı-kırmızılılar 2. yarıda oynadığı futbolla Sivasspor'u cesaretlendirdi.