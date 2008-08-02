Galatasaray kötü başladı

Galatasaray, Almanya'daki ikinci hazırlık kampında yaptığı ilk özel maçta TSG 1899 Hoffenheim'a ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Yeni transfer Fernando Meira'nın da ilk 11'de yer aldığı karşılaşmanın ilk dakikalarında oyunun kontrolünü ele geçiren Galatasaray, Hasan'ın kullandığı serbest vuruşta defanstan ileri çıkan Emre Aşık, topu kafa vuruşu ile rakip filelere yollayarak sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı aynı skorla sona erdi.

İkinci yarıya Alman temsilcisi daha etkili başlarken, 49. dakikada Selim Teber'in şutu direkten geri geldi. 55. dakikada Hasan Şaş'ın yerine Shabani Nonda, Portekizli futbolcu Fernando Meira'nın yerine ise 60. dakikada Mehmet Topal girdi. İlerleyen dakikalarda Galatasaray'ın kalesine daha sık gelmeye başlayan Hoffenheim, defansın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Ibisevic, topu Aykut'un altından ağlara yollayarak skora 1-1 eşitlik getirdi.

Golü bulduktan sonra da baskısı sürdüren Hoffenheim, sol taraftan gelen ortaya Marko'nun yaptığı kafa vuruşunda top bir kez daha sarı-kırmızılıların filelerine gitti ve Alman ekibi 2-1 öne geçti. 90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nonda, meşin yuvarlağı boş kaleye atmayı başaramadı ve maç da 2-1 Hoffenheim'ın üstünlüğüyle tamamlandı.



Sarı-kırmızılı ekip, 2. hazırlık maçını, 3 Ağustos Pazar günü Almanya İkinci Ligi takımlarından TSV 1860 Münih ile Münih kentindeki Allianz Arena'da TSBİ 18.00'de yapacak.





SKIBBE: EKSİK OYUNCULAR TAKIMA KATILINCA HAZIR OLACAĞIZ

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Almanya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Almanya Bundesliga’ya bu sezon yükselen TSG 1899 Hoffenheim'a 2-1 yenilirken, teknik direktör Michael Skibbe, ''Eksik oyuncularımız takıma katılınca tamamıyla hazır olacağız'' dedi.

Michael Skibbe, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri Rumen Steau Bükreş'in çok önemli bir rakip olduğunu belirterek, ''Ancak rakibe göre daha şanslı olduğumuz söylenebilir. Biz lige katılmaya daha yakınız. Şu anda eksik oyuncularımız Servet, Kewell, Arda ve Emre de takıma katılınca tamamıyla hazır olacağız'' diye konuştu.

Skibbe, ayrıca Alman televizyonuna verdiği demeçte de Türkiye ve Türk halkının çok samimi ve konuksever olduğunu ve Galatasaray'da çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin de tek hedeflerinin Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu bildirdi. Sezgin, her rakibi ciddiye almaları gerektiğini belirterek, ''Galatasaray açısından hazırlıkların iyi geçmesi gerekir. Daha 1-2 transferimiz kaldı. Biz, ön eleme turu maçlarına iyi hazırlanmalıyız.Tüm hedef öncelikle Avrupa Şampiyonlar Ligi'' dedi.

GALATASARAY: 1 – HOFFENHEIM: 2

Stat: Carl-Benz-Stadion (Mannheim

Galatasaray: Aykut, Meira (Dk. 60 Mehmet Güven), Aydın, Barış Özbek, Hasan Şaş (Dk. 55 Nonda), Mehmet Topal (Dk. 73 Murat Akça), Ayhan (Dk. 65 Ferdi), Emre Aşık, Hakan Balta, Sabri, Ümit Karan (Dk. 70 Yaser)

Hoffenheim: Haas, Beck, Compper, Demba Ba, Teber, Weis, Gustavo, Copado, Nilsson, Ibertsberger, Eduardo

Goller: 10. dakika Emre Aşık, 78. dakika Ibisevic, 89. dakika Marko