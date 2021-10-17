Galatasaray, Konyaspor karşısında üç puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, puan sıralamasındaki yükselişini sürdürdü.

Nef Stadı'nda yapılan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım, 4. dakikada yeşil-beyazlı ekibin savunmasındaki hatadan yararlanarak Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından bir süre Konyaspor baskısıyla karşılaşan Galatasaray, oyunda dengeyi kurdu. Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed ve Kerem Aktürkoğlu ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan ev sahibi ekip, farkı açamadı. Net gol pozisyonuna giremeyen Konyaspor da skoru değiştiremeyince devre arasına sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıda topa daha çok sahip olan ve baskılı oynayan taraf Konyaspor oldu. Skor avantajını elinde bulunduran Galatasaray, net gol pozisyona giremezken yeşil-beyazlılar da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Müsabaka, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray, 9. lig maçında 5. galibiyetini elde etti. İkişer beraberlik ve yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 17'ye yükseltti. Üçüncü Beşiktaş ile puanları eşitleyen sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.

Bu sezon ilk kez yenilen İttifak Holding Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

Ligde son 3 maçını kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ligde 3 ile 6. haftalar arasındaki 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, 7. haftadaki Göztepe, 8. haftadaki Çaykur Rizespor ve 9. haftadaki Konyaspor mücadelelerini kazanarak 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Mostafa Mohamed'den gollere devam

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, Süper Lig'de 2 maç üst üste gol attı.

Bu sezon resmi maçlardaki suskunluğunu 8. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında 2 gol birden atarak bozan Muhammed, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde de fileleri havalandırmayı başardı.

Yeşil-beyazlılar karşısında maçın tek golünü atan 23 yaşındaki santrfor, bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Yeni adıyla Nef Stadı'nda son olarak 27 Şubat 2021'de gol sevinci yaşayan Mostafa Mohamed, 232 gün sonra taraftarı önünde fileleri havalandırdı.

Taraftar, Diagne'yi istedi

Galatasaray taraftarı, Mbaye Diagne'nin oyuna girmesi için tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmanın 82. dakikasında sarı-kırmızılı takım 1-0 öndeyken taraftarlar, ismini bağırarak Senegalli futbolcunun oyuna girmesini istedi.

Tecrübeli golcü, 87. dakikada Mostafa Mohamed'in yerine oyuna girdikten sonra taraftarların desteği sürdü.

Galatasaray, İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçından 17'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4 karşılaşma berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 49, konuk takım ise 15 gol attı.

Konyaspor, bu sezon ilk kez yenildi

İttifak Holding Konyaspor, bu sezon Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.

Galatasaray maçına kadar çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor ile ligin namağlup 2 takımından biri konumundaydı.

Deplasmanda Galatasaray'a yenilen Konya temsilcisi, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ayrıca Galatasaray karşılaşmasından önce 4 lig maçını beraberlikle bitiren Konyaspor'un kazanamama serisi 5 müsabakaya çıktı.

Galatasaray'ı bekleyen zorlu hafta

Galatasaray 21 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde E Grubu 3. hafta maçında saat 22.00’de Lokomotiv Mosokova’ya, ardından da 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Süper Lig 10. hafta maçında Beşiktaş’a konuk olacak.

Sarı kırmızılılarda 8 maçlık cezası sona eren Brezilyalı stoper Marcao'nun yanı sıra Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart sebei ile ceza alan Berkan Kutlu, şans verilmesi halinde Beşiktaş maçında forma giyebilecek.

İttifak Holding Konyaspor ise 23 Ekim Cumartesi günü Süper Lig 10. hafta maçında Yukatel Kayserispor’u ağırlayacak.

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TIKLAYIN - Galatasaray-Konyaspor maçından kareler

Stat: Nef Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Assunçao), Morutan (Dk. 61 Babel), Cicaldau, Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Barış Alper Yılmaz), Mostafa Mohamed (Dk. 87 Diagne) İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 90 Ahmet Karademir), Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Soner Dikmen), Serdar Gürler, Endri Çekici (Dk. 90 Adil Demirbağ), Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 74 Michalak), Rahmanovic Gol: Dk. 4 Mostafa Mohamed (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 7 Sehic, Dk. 7 İlhan Palut (Teknik direktör), Dk. 53 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 9 Taylan Antalyalı, Dk. 67 Babel, Dk. 84 Emre Kılınç (Galatasaray)

Karşılaşmanın önemli anları

4. dakikada sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor savunmasının hatasında golü buldu. Savunma arkasına atılan topta konuk takım savunma oyuncusu Skubic ile kalecisi Sehic bir anlaşmazlık yaşadı. Araya giren Mostafa Mohamed, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra boş kaleye gönderdi. Pozisyonda Sehic'e faul yapıldığı gerekçesiyle Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet, itirazda bulundu ancak VAR kontrolünün tamamlanmasıyla hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğunu belirterek santra noktasını gösterdi: 1-0.

23. dakikada Konyaspor'un çıkarken kaptırdığı topla hızla atağa kalkan Galatasaray'da savunma arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, kaleci Sehic'in önde olduğunu görerek ceza sahası önünde aşırtma vuruş yaptı. Ancak Bosna Hersekli file bekçisi son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

35. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, bir rakibini geçerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

37. dakikada Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı faulde top penaltı noktası civarındaki Mostafa Mohamed'de kaldı. Mısırlı futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Bytyqi'nin soldan ortasında kaleci Muslera'nın altıpasta dokunduğu top ceza sahası sağ çaprazındaki Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, Uruguaylı kaleci son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

81. dakikada Serdar Gürler'in soldan kullandığı faulde ön direğe hareketlenen Hadziahmetovic'in topukla vurduğu top az farkla auta gitti.

Müsabaka, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.