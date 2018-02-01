Galatasaray, Konya'dan avantajlı dönüyor

Galatasaray, Konyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak İstanbul'a avantajlı dönüyor. Bu maçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçları bu gece tamamlanıyor.
Konyaspor, Galatasaraylı Martin Linnes'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Konyaspor, Linnes'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı önde kapatıyor.
Galatasaray, maçın 50. dakikasında Sinan Gümüş ile eşitlik golünü buldu.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta kafayı vuran Serdar Aziz, Galatasaray'ı öne geçirdi.
Konyaspor'un yeni transferi Jahovic'in kafa vuruşu skora eşitliği getirdi. Böylelikle Jahovic, ilk maçında ilk golünü atmış oldu.