Galatasaray, Konya'da patladı: 1-4

Süper Lig'de ilk iki haftayı puan kaybıyla kapatan Galatasaray, Konyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Lionel Carole'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı kırmızılılar, Burak Yılmaz, Semih Kaya ve Wesley Sneijder'in golleriyle 4-1 kazanarak bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Fanatik'ten Burak Köse'nin haberine göre, mücadelenin ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçti. Bu ataklarda gol pozisyonu yaratabilecek tehlike olmadı.



Perdeyi Burak açtı





Karşılaşmada gol perdesi, 9. dakikada açıldı. Galatasaray, erken bir gol buldu. Sabri Sarıoğlu'nun ceza sahası içine ortasında zor bir pozisyonda topa kafayla vuran Burak Yılmaz, ağları havalandırdı. Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Sabri, gole önemli bir katkı yaptı.

Hakan Balta korkuttu





14. dakikada Konyasporlu Vedat'la hava topuna çıkan Hakan Balta, rakibinin yüzüne yaptığı sert müdahale sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına girerek Balta'yı tedavi etti. Tecrübeli oyuncu kenara geldi ve oyuna tekrar girdi.



Galatasaray, 20. dakikada rakip kalede büyük bir tehlike yarattı. Ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz, pasını Sneijder'e aktardı. Hollandalı oyuncu kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan sert vurdu, top savunmadan sekti. Seken topu takip eden Podolski de kaleyi denedi ancak top farklı bir şekilde auta gitti.



23. dakikada Konyaspor'un Galatasaray yarı sahasına gönderdiği uzun topa Chedjou da uzun topla karşılık verdi. Burak Yılmaz, hücumda Chedjou'nun gönderdiği topla buluşarak rakip kaleciden şık bir şekilde sıyrıldı. Kale boş kaldı ancak açı daraldı. Golcü oyuncu bu durumda topu takım arkadaşına atmayı denedi ancak araya savunma girdi. Bu pozisyonun hemen ardından Sneijder, kaleye oldukça yakın bir noktadan sert vurdu ancak top kaleciden döndü.



Burak Yılmaz, 27. dakikada ceza sahası içerisine açılan ortaya iyi yükseldi. Konyaspor kalecisi Kaya Tarakçı, Burak'ın bu şutunu çok iyi çıkardı.



28. dakikada Konyaspor'un atağı sırasında mevkisine dönmek isteyen Chedjou, bu esnada sekerek kenara geldi. Başarılı oyuncu, Hamza Hamzaoğlu'na oyuna devam edemeyeceğini söyledi. Chedjou'nun yerine Semih oyuna girdi.



29. dakikada Konyaspor hücumcuları Galatasaray savumasını eksik yakaladı. Vedat Bora'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rijad Bajic, kaleye yakın bir noktadan bekletmeden vurdu fakat araya giren Lionel Carole, büyük bir tehlikeyi önledi.

Meha'dan müthiş frikik



Vedat Bora, 35. dakikada Semih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi, Konyaspor tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Meha, müthiş vurdu ve Galatasaray ağlarını sarstı.



40. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan, topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Kaya Tarakçı, kaleye gelen topu yumrukla uzaklaştırmak istedi ancak Semih'e çarpan top ağlarla buluştu. Galatasaray yeniden öne geçti.





İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı. Galatasaray, soyunma odasına önde gitti.



Her iki takım da ikinci yarıya başlarken herhangi bir oyuncu değişikliği yapmadı.



54. dakikada Konyasporlu kaleci Kaya Tarakçı'nın açıldığını gören Umut Bulut, kaleye oldukça uzak bir mesafeden şut denedi ancak top farklı bir şekilde auta gitti. 55. dakikada Ali Çamdalı'nın ceza sahası dışından çıkardığı sert şutu Muslera rahat kurtardı.



56. dakikada Umut Bulut kenara geldi. Umut'un yerine Emre Çolak girdi. Hakem Fırat Aydınus, 58. dakikada rakibine yaptığı müdahaleyi gerekçe göstererek Lionel Carole'e sarı kart verdi. 61. dakikada Konyaspor'da kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına Meha geçti. Kosovalı oyuncu, uzak bir noktadan topu 90'a gönderdi Fernando Muslera, topu 90'dan müthiş çıkardı.



Galatasaray 10 kişi





Lionel Carole, 67. dakikada ikili mücadelede rakibin ayağına bastı. Hakem Fırat Aydınus, Carole'ü ikinci sarı kartı göstererek oyundan attı. Bu kararın ardından Sabri ve Sneijder de sarı kartla cezalandırıldı. 69. dakikada Konyasporlu Volkan Fındıklı da sarı kart gördü.



78. dakikada Meha, kaleye oldukça uzak bir noktadan çok sert vurdu, top üst direkte patladı! 86. dakikada Burak Yılmaz, kaleye uzak bir mesafeden yerden sert vurdu. Kaya Tarakçı, uzanarak topu kontrol etti.



Sneijder'den art arda iki gol birden





90 dakikanın bitimine saniyeler kala sahneye Sneijder çıktı. Hollandalı yıldız, Emre Çolak'ın pasında yerden köşeye gönderdiği topu ağlarla buluşturdu. Bu golün üzerinden çok geçmeden Sabri'nin asistinde Sneijder yine rakip ağları sarstı.







İlk 11'ler



Galatasaray: Muslera, Sabri, Hakan, Chedjou, Carole, Selçuk, Melo, Umut, Sneijder, Podolski, Burak Yılmaz.



Torku Konyaspor: Kaya, Ali Turan, Dossa, Vukovic, M. Uslu, Ali Çamdalı, Volkan, Ömer Ali, Vedat, Meha, Bajiç