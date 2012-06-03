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Spor

Galatasaray, Kolombiyalı Pabon'la anlaştı

G.Saray sezonun ilk transferini yaptı, uzun süredir takip edilen Kolombiyalı forvet Dorlan Pabon Aslan oldu

03 Haziran 2012 13:58

Aynı zamanda kanat da oynayabilen 24 yaşındaki büyük yeteneğe yapılan ön sözleşmeye ‘UEFA ceza verirse fesh edilir’ maddesi koyan yönetim, Türkiye ile ilgili karar sonrası kontratı resmiyete dökecek. Oyuncu için Atletico Nacional’e 4.5, Pabon’a ise yıllık 2.5 milyon Euro ödenecek.

G.Saray sezonun ilk transferini yaptı, uzun süredir takip edilen Kolombiyalı forvet Dorlan Pabon Aslan oldu.. Fatih Terim’in transfer listesinde üst sıralarda bulunan 24 yaşındaki yıldızla ön sözleşme yapan sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Atleco Nacional’le 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Her iki ayağını da çok iyi kullanan, hem kanat hem forvet oynayabilen futbolcuya 3 yıllık ön sözleşme imzalatan ve yıllık 2.5 milyon Euro ödeyecek olan G.Saray yönetimi, kontrata özel olarak ‘UEFA ceza vermezse’ maddesi koydurmayı da ihmal etmedi. Yani eğer UEFA, Türkiye geneline bir ceza verir ve sarı-kırmızılılar direkt katılma hakkı elde ettikleri Şampiyonlar Ligi’ne gidemezlerse, o zaman bu oyuncunun kontratında fesh hakkı bulunuyor G.Saray’ın.


Emenike'ye benziyor


Fatih Terim’in yaklaşık 1 yıldır takip ettirdiği Pabon, uzaktan çektiği sert şutlar ve serbest vuruşlarıyla tanınıyor.. Kolombiya’nın Atletico Nacional takımında forma giyen yıldız oyuncunun 2010 yılından bu yana Atletico Nacional’de 65 maçta 29 gol kaydetmesi, en büyük referansı olarak göze batıyor.

Hızlı olan ve siyahi yapısı sebebiyle Emenike’yi andıran süper yetenek, Libertadores Kupası’nda da 7 gol atınca Terim, transferle ilgilenen isimlere hızlı davranılması, Avrupa’nın büyük kulüpleri fiyat arttırmadan transferin bitmesi gerektiğini söyleyince dün bu transfer sonlandırıldı.

Şimdi G.Saray yönetimi, UEFA’nın 15 Haziran’a kadar açıklayacağı Türkiye ile ilgili kararlarını bekliyor. Şunu belirtmekte yarar var.. Sarı-kırmızılılar isterlerse Avrupa yasağı gelse bile bu oyuncunun kontratını yürürlüğe koyabilir. Bu tamamen Fatih Terim ve Ünal Aysal’ın kararı olacak. Fakat şu kesin ki eğer G.Saray, devlerin arasında mücadele etme şansını korursa, Pabon gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’in en çok konuşulan isimlerinin başında gelecek.

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