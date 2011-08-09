Galatasaray klasöründen gazete haberleri çıktı!

T24 - Galatasaray Spor Kulübü’nün kayıp 1 milyon dolar için verdiği klasörü açan polisler, makbuz yerine o dönem G.Saray’da forma giyen Song’la yaşanan ödeme krizini anlatan haberlerle karşılaştı.



Futbolda şike soruşturması kapsamında Galatasaray’ın şampiyon olduğu 2005-2006 sezonunda Denizlispor-Fenerbahçe maçında teşvik primi verildiği yönündeki iddialar üzerine yapılan incelemede ilginç gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray’ın avukatları dün sabah Emniyet Müdürlüğü’ne gidip belgeleri teslim ettiklerini açıklarken, polis aynı dakikalarda belgelerin yetersiz olduğunu belirterek kulüpten makbuzları yeniden istedi. Galatasaray Sportif Direktörü Bülent Tulun’un, eski başkan Adnan Polat’a gönderdiği imalı mektup üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kulüp hesaplarında inceleme yapılmış ve 21 milyon dolarlık harcamadan 1 milyon dolarlık kısmına ait herhangi bir belge ya da makbuz bulunamamıştı.



Kulüp yönetimi, polislere 1 milyon dolarlık belgeyi ibraz etmek üzere iki gün süre talep etti. Hafta sonunda yapılan incelemelerin ardından kulübün avukatları dün emniyete dosyalarla gelerek talep edilen belgeleri Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne teslim etti.





Makbuz yerine görüş raporu



Hürriyet gazetesinden Arda Akın'ın haberine göre, belge klasörünü açan polisler makbuzlar yerine o dönem Galatasaray’da top koşturan Kamerunlu futbolcu Rigobert Song’la yaşanan ödeme krizini anlatan haberlerin bulunduğu gazete kupürleri, menajeriyle yapılan ödeme yazışmaları ve çeşitli kişilerin değerlendirmelerinin bulunduğu yazışmaların olduğunu gördü. Polisler, söz konusu belgeler arasında harcanan 1 milyon dolara ait makbuz yerine uzman görüş raporu buldu. Kulübün özel mali danışmanlara hazırlattığı rapora göre, söz konusu 1 milyon dolar Song ve diğer futbolculara yapılan transfer ödemelerinde problem yaşanması ve arada kur farkı oluşması nedeniyle buhar oldu. Bu fark kulübün kasasına işlendi.





Teşvik araştırılıyor



Raporu yeterli görmeyen polis, Galatasaray Kulübü’ne yeni bir yazı göndererek, kur farkından doğan miktarın kulübün kasasına harcama olarak kayıt edilemeyeceğine dikkat çekerek, 1 milyon dolarlık harcamaya ilişkin makbuzları yeniden talep etti. Yazı, avukatlar belgelerin emniyete teslim edildiği yönünde basına açıklama yaptığı sırada G.Saray Kulübü’ne gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Kayıp 1 milyon doların Denizlispor’a teşvik olarak verildiği ihtimalini araştıran polis, soruşturmayı derinleştiriyor. Polis, önümüzdeki günlerde Song’un ya da menajerinin bilgisine başvuracak. 2006 Mayıs ayı içinde G.Saray’ın kendisine ödeme yapıp yapmadığı sorulacak.





'Çantalarda ne olduğunu bilmiyorum'



Galatasaray Sportif Direktörü Bülent Tulun’un 2007 yılında Adnan Polat’a yazdığı mektupta, 1.5 milyon doları makbuz karşılığı kulüpten aldığı iddia edilen şoför Mustafa Kabasakal dün Organize Şube’de ifade verdi. Kabasakal, kulüp binasına gidip çanta aldığını ancak bu çantalarda ne olduğunu bilmediğini söyledi.





Bülent Tulun mektupta ne yazmıştı?



Tulun, Polat’a yazdığı mektupta, “Umarım 2006 Mayıs ayında şoförünüzün iki parti halinde kulüpten makbuz imzalayarak aldığı 1.5 milyon ABD doları GALATASARAY MENFAATLERİ için kullanılmış olsun” demişti.





