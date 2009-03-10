Galatasaray kişilere bağlı değildir



Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan, yaşadıkları sakatlık sorunu ile ilgili olarak, sarı-kırmızılı kulübün büyük bir takım olduğunu ve kişilere bağlı olmadığını söyledi.



Özel bir kolejin düzenlediği spor organizasyonunun ödül töreni, başarılı sporcuları buluşturdu.



Törene Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Beşiktaşlı futbolcular Serdar Özkan ve Serdar Kurtuluş, Fenerbahçe Ülker Antrenörü Bogdan Tanjevic, sarı-lacivertli basketbolcu Gordon Giricek, Efes Pilsenli basketbolcu Kerem Tunçeri ve ralli pilotu Volkan Işık katıldı.



Davetliler, öğrencilerin kendilerine yönelttikleri soruları cevaplandırırken, bir öğrencinin, Galatasaray'da sakat oyuncuların fazla olmasıyla ilgili sorusu üzerine Arda Turan, ''Eksiklikleri tabii ki hissediyoruz, ama Galatasaray büyük bir takımdır ve kişilere bağlı değildir. Sahaya 11 kişi çıktığımızda, tamamız demektir'' dedi.



Takımda gerçekleşen teknik direktör değişiminin ardından iyi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayan başarılı futbolcu, ''Umarım her şey iyi gider ve lig şampiyonluğu ile UEFA Kupası'nı kazanırız'' ifadesini kullandı.



Fenerbahçe'ye transfer olmayı düşünüp düşünmediği şeklinde yöneltilen bir soruya Arda, ''Hiç düşünmedim. Bundan sonra da düşünmek istemiyorum'' yanıtını verdi.



