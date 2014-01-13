Galatasaray kırdığı kupayı kaldırdı

THY Antalya Cup finalinde Celtic'i yenen Galatasaraylı futbolcular maç öncesinde kırılan kupanın bir parçasını kaldırabildiler.

Radikal gazetesinin haberine göre, THY Antalya Cup'da Galatasaray, normal süresi 0-0 biten mücadele sonunda Celtic'i penaltılarla 5-4 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın genç kalecisi Eray İşcan'ın ısınma hareketleri yaparken vurduğu top, kürsüde duran şampiyon takıma verilecek kupaya çarptı. Yere düşen kupa, üç parçaya ayrıldı.

Bir görevlinin topladığı kupa, maç sırasında yapıştırıcıyla birleştirildi. Kupa töreninde kırık kupayı kaldıran Galatasaraylı futbolcular , tekrar bir şansızlık yaşanmaması için büyük bir özen gösterdiler. Ancak bu özen de işe yaramadı. futbolcular, kupanın sadece toplu bölümünü havaya kaldırabildi.