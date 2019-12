-Galatasaray kesenin ağzını açtı İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu tarihinin en kötü performanslarından biriyle kapatan Galatasaray, yeni sezon için önemli hamleler yaparken, ciddi bir mali yükümlülüğün de altına girdi. Yıldız futbolcusu ve takım kaptanı Arda Turan'ı İspanyol ekibi Atletico Madrid'e 12 milyon avro bonservis bedeliyle satan sarı-kırmızılı kulüp, transfer dönemi henüz sona ermemesine karşın teknik direktör Fatih Terim ve şimdiye dek 10 oyuncuyla yaptığı sözleşmelerde, maç başı ücretleri hariç 70,9 milyon avro ödeme taahhüdünde bulundu. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim'le yıllığı 2 milyon avrodan 3 yıllık anlaşırken, görev süresinin sonuna kadar kalması durumunda başarılı teknik adama 6 milyon avro ödeme gerçekleştirilecek. Ancak kulüp ile Terim arasında yapılan anlaşma gereğince, her sezon sonunda tarafların karşılıklı olarak kontratı feshetme hakkı bulunuyor. -Muslera için 16 milyon 750 bin avro- Yeni sezonda kalesini başarılı bir isme teslim etmek isteyen Galatasaray'ın bu hayalinin maliyeti de yüksek oldu. İtalya'nın Lazio takımında forma giyen ve Uruguay'la Copa America'yı kazanma başarısı gösteren Fernando Muslera'yı kadrosuna katarak 5 yılık sözleşme yapan sarı-kırmızılı takımın, toplamda ödeyeceği rakam 16 milyon 750 bin avroya ulaştı. Yıllığı 2 milyon avrodan 5 yıllık sözleşme yapılan Muslera'nın, federatif hakları için de Uruguay ekibi Wanderers Montevideo'ya 3 yıla yayılacak şekilde 6 milyon 750 bin avro ödenecek. Ayrıca, oyuncunun Lazio'daki hakları için, bonservis ücreti yaklaşık 5 milyon avro olarak tahmin edilen Arnavut futbolcu Lorik Cana'nın verilmiş olması, ortaya çıkan mali tablonun çok daha yüksek olduğunun kanıtı olarak gösteriliyor. -Rekor Melo'da- İtalya'nın Juventus takımından kiralanan Brezilyalı savunma oyuncusu Felipe Melo, bu sezon takımda en yüksek ücret alacak oyuncu olarak gözüküyor. Galatasaray'da 1 yıl kiralık olarak forma giyecek Melo'nun maliyeti, kendisine ödenecek 3 milyon 300 bin avro garanti ücret ve Juventus'a ödenecek 1,5 milyon avro kiralama bedeliyle birlikte 4 milyon 800 bin avroya ulaşıyor. Melo ayrıca, maç başına alacağı 30 bin avro ücretle de yine en yüksek maç başı ücretine sahip futbolcu konumunda. Galatasaray Kulübü'nün, sezon sonunda 13 milyon avro bonservis ödeme koşuluyla Felipe Melo'yu satın alma hakkı bulunuyor. -Selçuk için 11,2 milyon avro- Galatasaray'ın Trabzonspor'dan bonservis ödemeden aldığı Selçuk İnan'a, 5 yıllık sözleşmesi karşılığı 11 milyon 200 bin avro ödenecek. Sezon sonunda adı transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan ve yurt içi ile yurt dışından bir çok kulübün talip olduğu Selçuk İnan, Galatasaray'la yıllık 2 milyon avro karşılığı 5 yıllık mukavele imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, Selçuk için bonservis ücreti vermemesine karşın, oyuncuya 600'er bin avroluk 2 taksit halinde 1 milyon 200 bin avro daha ödemede bulunacak. -Bir çok mevkinin alternatifi Eboue- Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in bir çok mevkide oynayabilmesi nedeniyle özellikle istediği isimler arasında yer alan Emmanuel Eboue, sarı-kırmızılı ekiple 4 yıllık sözleşme imzalarken, bu süredeki maliyeti de maç başı ücreti hariç 12,9 milyon avroya ulaştı. Fildişi Sahilli oyuncunun bonservisi olarak İngiliz ekibi Arsenal 3,5 milyon avro verilirken, Eboue'ye ilk iki yılı için 2 milyon 500 bin, son iki yılı için de 2 milyon 200 bin avro garanti ücret ödenecek. Emmanuel Eboue'nin maç başı ücretinin ise 10 bin avro olduğu kaydedildi. -Ujfalusi'ye 6,4 milyon avro- Sarı-kırmızılı ekipte başkan Ünal Aysal'ın Forlan ve Reyes'le birlikte teklifte bulunduğu isimlerden Tomas Ujfalusi, 6,4 milyon avroya mal oldu. Forlan ve Reyes'i ikna edemeyen Galatasaray, Çek savunmacı Tomas Ujfalusi'yle yıllığı 2,2 milyon avrodan 2 yıllık sözleşme yaparken, kulübü Atletico Madrid'e de 2 milyon avro bonservis ödedi. Ujfalusi'ye Galatasaray maç başına da 15 bin avro verecek. -İlk transfer Elmander- Galatasaray'da başkanlığa seçilen Ünal Ayal'ın transferde adını ilk açıkladığı isim olan İsveçli golcü Johan Elmander'e 3 yılda 5 milyon 400 bin avro ödenecek. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Boton Wanderers'taki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a gelen Elmander, yıllık 1,8 milyon avro karşılığı imza attı. İsveçli oyuncu, maç başı ücreti olarak ayrıca 10 bin avro daha kazanacak. -Terim'in tercihi Ceyhun- Trabzonspor'da sözleşmesinin sona ermesinin ardından milli takımdan da hocası olan Fatih Terim'i geri çevirmeyen Ceyhun Gülselam, yıllık 1 milyon avro karşılığı 3 yıllık mukavele imzaladı. Galatasaray takımı, sözleşme süresince toplam 3 milyon avro garanti ücret vereceği Ceyhun'a maç başı da ilk yıl 5 bin, ikinci yıl 6 bin, üçüncü yıl da 7 bin 500 avro ödeyecek. -Engin Baytar'a disiplin bonusu- Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna Trabzonspor'dan kattığı bir diğer isim Engin Baytar'la 2 yıllık sözleşme yapılırken, oyuncuya ödenecek ücrette de geçmişteki disiplin sorunları nedeniyle özel bir maddeye yer verildi. İki yıllık maliyeti 1 milyon 900 bin avro olan Engin'in bonservisi olarak Trabzonspor'a 1 milyon 100 bin avro ödeneceği, oyuncunun da her yıl için 400'er bir avro alacağı açıklandı. Maç başı ücreti 15 bin avro olarak belirlenen Engin'in sözleşmesine, ilk sezonunda 20 ve üzeri maçta forma giymesi halinde her yıl için 400'er bin avro olarak belirlenen garanti ücretinin 600'er bin avroya çıkarılacağı maddesi eklendi. -Gökhan yuvada kaldı- Sarı-kırmızılı ekipte sözleşme imzalanan isimler arasında, mukavelesi uzatılan Gökhan Zan da yer aldı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen verim alınamayan oyuncuyla 3 yıl daha anlaşmaya varılırken, oyuncuya her yıl için 700 bin avro garanti ücret verilecek. Üç yılda toplam 2 milyon 100 bin avro net ücret kazanacak Gökhan Zan'ın maç başı ücreti yüksek tutularak 20 bin avro olarak kararlaştırıldı. -Okan, geleceğe yatırım- Galatasaray'ın bu sezon transfer ettiği en genç ve en düşük maliyetli futbolcu, Eintracht Frankfurt'un altyapısından alınan 18 yaşındaki Okan Derici oldu. Türkiye 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giyen Okan Derici için bonservis ödenmezken, yıllık 150 bin avro karşılığı 3 yıllık sözleşmeye imza atıldı. Oyuncuya ilk yılı için aylık 8 bin, ikinci yılı için 10 bin ve üçüncü yılı için de 12 bin avro ücret ödeneceği duyuruldu. Sarı-kırmızılı ekibin gelecekte beklentileri olan isimlerden olan Okan Derici, Fatih Terim tarafından Almanya kampı kadrosuna alınmazken, bu oyuncunun tecrübe kazanması için kiralanması planlanıyor.