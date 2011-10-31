-Galatasaray kendini aştı İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen 9. haftayı Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada kapatan Galatasaray, bu performansıyla geçen sezonu aştı. Geçtiğimiz sezona İspanyol Teknik Direktör Frank Rijkaard yönetiminde başlayan, ancak 8. haftada alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından göreve Rumen Gheorghe Hagi'yi getiren sarı-kırmızılı ekip, 9 hafta sonunda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 de beraberlik alıp toplam 13 puan toplayarak ligin 9. sırasında yer almıştı. Hagi, yönetiminde Fenerbahçe ile deplasmanda alınan beraberlik (0-0) camiaya moral vermiş, ancak sarı-kırmızılılar lider Bursaspor'un 10 puan gerisinde kalmıştı. -Terim ile ikincilikte- Bu sezona teknik direktör Fatih Terim ile başlayan Galatasaray, zaman zaman olumsuz sonuçlar alsa da 9. haftayı ikinci sırada kapatmayı başardı. Geçtiğimiz sezona göre çok daha iyi performans sergileyen ''Cim bom'', 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 2 kez de sahadan yenik ayrıldı. Toplam 17 puan toplayan sarı-kırmızılılar, averajla da olsa ikincilikte yer almayı bildi.